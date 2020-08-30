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Протести в Білорусі: що відбувається в Мінську в день народження Лукашенка

Білорусь, Мінськ, Неділя 30 серпня 2020 15:55
Протести в Білорусі: що відбувається в Мінську в день народження Лукашенка
Протести в Білорусі 30 серпня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У день народження Олександра Лукашенка білоруси хотіли провести Марш миру і незалежності

30 серпня у Мінську, столиці Білорусі, знову спалахнули протести. Щоб попередити багатотисячну акцію, уряд вирішив заблокувати центр. Про те, що відбувається на площі Незалежності в білоруській столиці в день народження переобраного Олександра Лукашенка, - читайте нижче.

За даними джерел Telegram-каналу Mash, ще до початку акції, яку планувалося почати о 14:00, влада стала стягувати силовиків для блокування центру міста.

"У Мінську силовики відрізають підходи до площі Незалежності і блокують натовп. Працює та ж техніка, що в минулий раз перегороджувала дорогу до палацу Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Протести в Білорусі: що відбувається в Мінську в день народження Лукашенка

Протести в Білорусі 30 серпня (фото: Mash)

Видання TUT.BY повідомляє, що на проспекті Незалежності люди лягли на асфальт на дорозі спецтехніки. На площі Незалежності почалися затримання. Також місцеві ЗМІ пишуть про перебої з інтернетом.

Протести в Білорусі: що відбувається в Мінську в день народження Лукашенка

Протести в Білорусі: що відбувається в Мінську в день народження Лукашенка

Протести в Білорусі 30 серпня (фото: TUT.BY)

Присутні біля стели скандують "Ти давав присягу!". При цьому люди продовжують підтягуватися з боку Немиги, кінця колони не видно. Військові включили радянські пісні.

Протести в Білорусі 30 серпня

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що білоруси приготували у якості "подарунка" на день народження Лукашенка.

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