В Минске поздравление Лукашенко выложили из машин милиции: видео абсурда

"С днем рождения, товарищ" выложили из машин милиции в Минске (коллаж РБК-Украина)

В Беларуси сотрудники милиции странным образом поздравили Александра Лукашенко с днем рождения

В Минске поздравление Александра Лукашенко с днем рождения, которое он праздновал 30 августа, выложили... из машин милиции. Видео мягко говоря странного поступка сотрудников МВД Беларуси было опубликовано в аккаунтах ведомства во всех социальных сетях. При этом, ролик появился лишь 31 августа.

На кадрах видно, как ночью десятки автомобилей МВД съезжаются таким образом, что образуется фраза: "С днем рождения. Ура!!!". Интересно, что точки в восклицательных знаках милиционеры с фантазией изобразили с помощью служебных мотоциклов.

Так как этот "перформанс" был совершен в темное время суток, то милиционеры включили на транспортных средствах проблесковые маячки красного и синего цветов. Для более яркого эффекта, так сказать…

Но и это еще не все. Ведь в конце видео появляется еще одна эпичная фраза: "С днем рождения, товарищ президент!". Примечательно, что эти слова красуются на фоне красно-зеленого государственного флага Беларуси, который почти один в один повторяет флаг Белорусской ССР (не хватает только серпа, молота и звезды).

Добавим, что комментарии к видео отключены, чтобы люди не могли выразить свое возмущение по поводу этого абсурдного действа в честь политика.

Милиционеры поздравили Лукашенко с днем рождения с опозданием

Отметим, что чуть менее странным образом поздравили Александра Лукашенко с 66-летием и бойцы внутренних войск. Так, солдаты выстроились на плацу в фразу "батя, поздравляем!".

Белорусские солдаты очень странным образом поздравили Лукашенко (фото: instagram.com/mvdgovby)

Ранее мы писали, что в сети высмеяли поздравление Лукашенко от военного комиссариата Гомельской области.

Кроме того, сообщалось, что протесты в Беларуси заставили Лукашенко снова взять автомат.