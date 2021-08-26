В Минобразования рассказали, будут ли линейки 1 сентября

1 сентября уже не за горами, а родителей интересует вопрос, будут ли традиционные линейки в школах. Этот вопрос будет решать каждое учебное заведение отдельно.

Он отметил, что за все годы независимой Украины - провождение линейки не было обязательным.

"К ней можно по-разному относиться. Вместе с тем не стоит говорить, что это пережиток прошлого. Этого не надо делать. Есть школы, где считают, что это нормально. И короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако в принципе, быть линейке 1 сентября или нет - решает учебное заведение", - сказал Кононенко.

По словам чиновника, в современных условиях, если проводятся массовые мероприятия такого типа, надо не забывать о социальной дистанции во время пандемии и в конце концов анализировать, есть ли в этом необходимость с точки нынешней ситуации.

Откуда взялась линейка?

Отметим, что такое понятие как линейки на 1 сентября появилось еще в Советском Союзе. До 1984 года 1 сентября проводилась торжественная линейка, затем проводился так называемый урок мира, затем другие уроки по расписанию, причем это был полный учебный день (с 5-6 уроками). С 1984 года уроки в школах 1 сентября не ведутся, а проводятся только торжественные линейки (когда учащиеся школ выстраиваются в линии согласно своему классу) и другие праздничные мероприятия, на которых особое внимание уделяется первоклассникам.