Ляшко зробив важливу заяву про початок навчального року: "ситуація не скрізь однакова"

В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Але можливі і зміни.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 25 серпня, повідомляє " Укрінформ ".

Як будуть навчатися школярі з 1 вересня

За словами очільника МОЗ, держава сьогодні підготовлена до старту нового навчального року.

Він зазначив, що зараз Україна перебуває у "зеленому" рівні епідемічної небезпеки, а тому немає потреби переходити на дистанційне навчання.

"Ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи..." - сказав Ляшко.

При цьому, зауважив міністр, якщо підуть ускладнення епідеміологічної ситуації й спостерігатиметься зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, і, відповідно, країна перейде на "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень у рамках адаптивного карантину, то у такому випадку будуть працювати лише ті школи, де вакцинувалися більше 80% педагогічного складу.

Скільки вчителів вакцинувалися?

Ляшко наголосив, що на сьогодні уже велика кількість шкіл, де майже всі педагоги вакцинувалися від коронавірусу.

"Але ця ситуація не скрізь однакова по країні... Ми будемо дозволяти освітній процес, якщо 80% вчителів будуть вакциновані. Далі будемо дивитися на динаміку. ", - додав він.

Міністр запевнив, що на даний час немає чіткої динаміки, яка б свідчила, що штам "Дельта" більше вражає саме дітей.

"Ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо", - резюмував міністр.