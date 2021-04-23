Призов резервістів без оголошення мобілізації: спливли нові деталі про закон

Це нововведення наблизить українську систему військового обліку до стандартів НАТО та забезпечить потреби держави в обороні.

В Україні вступив у дію закон, що дозволяє призов резервістів на військову службу без оголошення мобілізації.

Кого саме стосується нововведення і про всі деталі підписаного Володимиром Зеленським 21 квітня закону розповів міністр оборони Андрій Таран на сайті відомства.

Так, за словами Тарана, у стислі строки було проведено аудит усього законодавства у сфері національної безпеки та оборони і внесено зміни до 43 законів.

Завдяки цьому удосконалюються організаційно-правові засади комплектування ЗСУ високопрофесійним особовим складом у мирний час і в особливий період винятково на добровільній основі.

Що планують зробити у найближчій перспективі?

Міністр пояснив, що аби повноцінно ввести новий вид військової служби, необхідно привести нормативні акти у відповідність до вимог закону.

Крім того, відомство планує продовжити роботу над організацією Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - їх хочуть трансформувати відповідно до нової адміністративно-територіальної реформи.

Також планують удосконалити функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів з урахуванням його інтеграції з іншими державними реєстрами та запровадженням надання електронних цифрових послуг громадянам України щодо виконання ними військового обов’язку.

Чого очікувати від нового виду військової служби?

За словами міністра, законом закладається фундамент для подальшої професіоналізації запасу ЗСУ внаслідок збільшення частки громадян, які уклали контракти з командирами військових частин на проходження служби у військовому резерві.

"Розраховуємо на підвищення ефективності комплектування військових частин в особливий період за рахунок призову на військову службу резервістів - мотивованих підготовлених воїнів, які мають бойовий досвід", - заявив Таран.

Військовозобов'язаним будуть надавати електронні послуги

В Міноборони планують створити на порталі "Дія" електронний територіальний центр комплектування (Е-ТЦК). В системі будуть надаватися електронні послуги (сервіси) громадянам щодо виконання ними військового обов’язку.

В Е-ТЦК зокрема буде інформація з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також там хочуть надавати українцям електронні послуги щодо виконання ними військового обов’язку.