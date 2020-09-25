Вогонь у відповідь на Донбасі: Міноборони поставило крапку у скандалі зі штрафами

У Міноборони розповіли про премії військовим в зоні ООС (колаж РБК-Україна)

У Міноборони України роз'яснили резонансний наказ

Міноборони України видало наказ про премії та урізання додаткових виплат офіцерам і солдатам за вогонь у відповідь на Донбасі по окупантах. Ініціатива викликала в суспільстві бурхливу реакцію - багато хто угледів намір штрафувати військових у зоні проведення ООС, де бойовики не припиняють обстріл.

25 вересня в прес-службі МОУ зробили заяву щодо наказу, підписаного міністром оборони Андрієм Тараном, роз'яснили суть документа, а також розвінчали домисли.

У відомстві наголосили, що наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але "жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення".

Також у міністерстві назвали будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито "введення штрафів" абсолютно маніпулятивним і політизованим.

Таран зазначив, що цю додаткову винагороду для бійців, які беруть участь в ООС, запровадили 27 липня. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям.

Міноборони розробило наказ на виконання постанови уряду від 29 липня 2020 року № 741 "Про внесення зміни до постанови КМУ від 20 січня № 18" щодо запровадження винагороди з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду, за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях"

Попередньо підрахували, що вже за липень-серпень 2020 року у якості такої премії військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ буде виплачено близько 250 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, 18 вересня в мережі показали фото резонансного документа про грошове заохочення та урізання премій військовим на Донбасі. Після гучного скандалу у зв'язку зі "штрафами за вогонь у відповідь" морпіхи зробили різку заяву.