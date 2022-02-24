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Україна збила 5 російських літаків та знищила два танки, - ЗСУ

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 08:38
Україна збила 5 російських літаків та знищила два танки, - ЗСУ Фото: ЗСУ повідомили про збиття російських літаків (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Луганській області збито п'ять російських літаків після нападу на Україну. Крім того, знищено два танки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЗСУ.

За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збито 5 літаків і 1 вертоліт РФ.

Крім того, в районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Зазначимо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

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