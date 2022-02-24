Україна збила 5 російських літаків та знищила два танки, - ЗСУ
Фото: ЗСУ повідомили про збиття російських літаків (president.gov.ua)
В Луганській області збито п'ять російських літаків після нападу на Україну. Крім того, знищено два танки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЗСУ.
За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збито 5 літаків і 1 вертоліт РФ.
Крім того, в районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
Зазначимо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.