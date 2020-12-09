"Міністр "ЛНР" купила квартиру під Києвом і відправила дочку на навчання в Європу

Наталія Пащенко (фото: lug-info.com)

"Міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко купила квартиру в одній з новобудов в Ірпені під Києвом, а також відправила свою дочку Софію Буку на навчання до Університету Гренобль-Альпи у Франції.

Як розповів журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі, відповідна інформація спливла в росЗМІ, після чого швидко розійшлася мережею, викликавши бурхливу реакцію.

"У коментарях пишуть, що треба заявити в СБУ, щоб у неї відібрали візу, відібрали закордонний паспорт, щоб вона нікуди не могла виїжджати і сиділа у своєму Луганську. Можу відразу сказати, що я категорично проти цього. Проти, щоб, по-перше, переслідувати дітей за діяння, які зробили їх батьки. По-друге - якщо людина вирвалася з цієї шизофренічної резервації та має можливість виїхати до України або Євросоюзу - це тільки плюс. Я сподіваюся, що ця дівчина тепер подивиться, чим відрізняється життя в нормальних цивілізованих європейських країнах від життя в тому ла*ні, в яке Донбас засунула Росія, зрозуміє різницю між життям в Європі та "русским миром", зробить свої висновки. Я думаю, що на постійне місце проживання в Луганськ ця дівчина навряд чи коли-небудь повернеться... і тут треба тільки побажати їй удачі", - зазначив він.

Так, в пабліках повідомляється, що до осені 2016 року Пащенко проживала в підконтрольному українському уряду Сєвєродонецьку, куди втекла з окупованого Луганська. Вже після повернення в захоплений бойовиками "ЛНР" Луганськ у 2016 році вона придбала двокімнатну квартиру в Ірпені.

Пащенко близько двох років керувала "державною кардіологічною програмою" "ЛНР", і в грудні 2018-го стала "міністром охорони здоров'я".

"Чиновниця" явно не захотіла, щоб її дочка здобувала освіту і залишалася жити в невизнаній "республіці", і дівчина спочатку вступила у столичний вуз - Київський Національний торговельно-економічний університет - потім Бука переїхала на навчання в Економічний університет у польському Вроцлаві, а після - в Університет Гренобль-Альпи у Франції.

В мережі вже з'явилися фотографії, на яких дочка "чиновниці" позує на тлі визначних пам'яток у Франції.

Дочка "міністра охорони здоров'я ЛНР" Софія Бука похвалилася знімками у Франції (фото: скріншот з відео)

Журналіст наголосив, що такий "скандал" на окупованих територіях Луганської області вчергове проілюстрував фальш і неправдивість російської пропаганди.

"Насправді відео - про суть "русского мира", які насправді гнилі та наскрізь брехливі всі ці люди - професійні "новороссы", переносники "русского мира", російські імперці, "патріоти" і адепти "народних республік"", - звернув увагу Казанський.

Відео: "Міністр "ЛНР Наталія Пащенко купила нерухомість під Києвом і відправила дочку до вишу Франції

Раніше повідомлялося, що в "ЛНР" запустили абсурдний фейк про Україну, який навіть перевершив розповідь про "розіп'ятих хлопчиків".

Також ми писали про те, що Пушиліна роками СБУ прослуховувала, оскільки віджатий ватажком бойовиків особняк виявився "розумним будинком".