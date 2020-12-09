"Министр "ЛНР" купила квартиру под Киевом и отправила дочь на учебу в Европу

Наталья Пащенко (фото: lug-info.com)

"Министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко купила квартиру в одной из новостроек в Ирпене под Киевом, а также отправила свою дочь Софию Буку на учебу в Университете Гренобль-Альпы во Франции.

Как рассказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале, соответствующая информация всплыла в росСМИ, после чего быстро разошлась в сети, вызвав бурную реакцию.

"В комментариях пишут, что надо заявить в СБУ, чтобы у нее отобрали визу, отобрали загранпаспорт, чтобы она никуда не могла выезжать и сидела в своем Луганске. Могу сразу сказать, что я категорически против этого. Против, чтобы, во-первых, преследовать детей за деяния, которые совершили их родители. Во-вторых - если человек вырвался из этой шизофренической резервации и имеет возможность выехать в Украину или Евросоюз - это только плюс. Я надеюсь, что эта девушка теперь посмотрит, чем отличается жизнь в нормальных цивилизованных европейских странах от жизни в том де**ме, в которое Донбасс засунула Россия, поймет разницу между жизнью в Европе и "русским миром", сделает свои выводы. Я думаю, что на постоянное место жительства в Луганск эта девушка вряд ли когда-нибудь вернется... и тут надо только ей удачи пожелать", - отметил он.

Так, в пабликах сообщается, что к осени 2016 года Пащенко проживала в подконтрольном украинскому правительству Северодонецке, куда сбежала из оккупированного Луганска. Уже по возвращении в захваченный боевиками "ЛНР" Луганск в 2016 году она приобрела двухкомнатную квартиру в Ирпене.

Пащенко около двух лет руководила "государственной кардиологической программой" "ЛНР", и в декабре 2018-го стала "министром здравоохранения".

"Чиновница" явно не захотела, чтобы ее дочь получала образование и оставалась жить в непризнанной "республике", и девушка сначала поступила в столичный вуз - Киевский Национальный торгово-экономический университет - затем Бука переехала на учебу в Экономический университет в польском Вроцлаве, а после - в Университет Гренобль-Альпы во Франции.

В сети уже всплыли фотографии, на которых дочь "чиновницы" позирует на фоне достопримечательностей во Франции.

Дочь "министра здравоохранения ЛНР" София Бука похвасталась снимками во Франции (фото: скриншот с видео)

Журналист подчеркнул, что такой "скандал" на оккупированных территориях Луганской области в очередной раз проиллюстрировал фальшь и лживость российской пропаганды.

"На само деле видео - о сути "русского мира", какие на самом деле гнилые и насквозь лживые все эти люди - профессиональные "новороссы", переносчики "русского мира", российские имперцы, "патриоты" и адепты "народных республик"", - обратил внимание Казанский.

Видео: "Министр "ЛНР Наталья Пащенко купила недвижимость под Киевом и отправила дочь в вуз Франции

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" запустили абсурдный фейк про Украину, который даже превзошел рассказ о "распятых мальчиках".

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