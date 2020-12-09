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У "ЛНР" запустили абсурдний фейк про Україну: "розіп'яті хлопчики" відпочивають

Середа 09 грудня 2020 12:05
У "ЛНР" запустили абсурдний фейк про Україну: "розіп'яті хлопчики" відпочивають
Жителів Донбасу налякали безглуздим фейком (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Донбасі місцевих жителів налякали безглуздим фейком про українських волонтерів, які нібито поширили листівки у вигляді сторублевих російських купюр, заражених туберкульозом. Про це вийшов сюжет на каналі окупаційної адміністрації Луганська.

Як повідомляє "Крим. Реалії", в програмі людей закликали не брати в руки "страшну гидоту", мовляв, деяким вже стало дуже погано від того, що потримали папір у руках. Також зазначалося, що листівки від українських волонтерів помічені на території школи.

"Стали надходити скарги на погіршення стану здоров'я. Керівництвом "МВС ЛНР" було прийнято рішення направити вищевказані вилучені листівки, зразки на дослідження в "республіканську санітарно-епідеміологічну службу", - розповідали людям у сюжеті.

У &quot;ЛНР&quot; запустили абсурдний фейк про Україну: &quot;розіп'яті хлопчики&quot; відпочивають

Голос за кадром повідомив місцевим жителям, що листівки досліджували в лабораторії, в кадрі показали жінку в білому халаті, яка уважно вивчає їх під мікроскопом. Глядачам повідомили, що у санстанції листівки перевірили на наявність збудників кишкових інфекцій, і, не знайшовши їх, направили об'єкт в протитуберкульозний диспансер. А там ПЛР-дослідження виявило на листівках "збудника мікобактерій туберкульозу".

Чому це є фейком?

Відзначимо, що дана новина є абсолютно безглуздим фейком. Інкубаційний період зараження туберкульозом становить місяць. Люди не могли себе відчути погано на наступний день. До того ж в лабораторіях рекомендують здавати на аналіз найчастіше кров, сечу, змиви з бронхів, еякулят. Все це – біологічний матеріал. У Луганську заявляють, що взяли аналіз ПЛР з паперу.

Як було все насправді?

Насправді українські волонтери скинули листівки з безпілотника, яким керував волонтер з позивним "Снігур". Це була його ідея тролінгу. За його словами, купюра в сто рублів для цього підходить.

"Це був анекдот. Справжній анекдот. До такого ж треба було додуматися! Ну, якщо люди вірять в "розіп'ятих хлопчиків", то вони і про туберкульоз можуть повірити. Те, що вони розповідають про туберкульоз, спеціально робиться для того, щоб люди, які знаходять такі листівки, не залишали їх будинку. Тому що це пропаганда, чи як там вони кваліфікують. Тому вони вигадують будь-які історії про нас: навіть писали, що ми збираємося Крим бомбити", - розповів волонтер.

Як ми раніше повідомляли, ветеран АТО вибачився за фейк про пластикові медалі для бійців ВСУ.

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