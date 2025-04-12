Минимум одежды - максимум стиля. Как составить капсульный гардероб на весну 2025: объясняет стилист

Полный шкаф одежды, а надеть нечего? Если проблема вам знакома, то решением может стать капсульный гардероб.

Как его составить и что добавить на весенний сезон 2025, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала стилист и fashion-консультант Юлия Мезина .

Что такое капсульный гардероб

Это ограниченное количество вещей, которые сочетаются между собой по цвету, стилю и функциональности. Обычно капсула состоит из 15-30 вещей, среди которых есть базовые элементы и яркие цвета или фактуры, а также обувь и аксессуары.

Зачем нужен капсульный гардероб

Экономия времени. Время на размышления, что надеть или как скомбинировать, заметно сокращается. Все вещи легко сочетаются между собой, поэтому и выбор перестает быть сложным.

Меньше импульсивных покупок. Зная свой гардероб, у вас есть четкое осознание, какая одежда у вас уже есть. Поэтому покупка "пятой белой футболки" вас не настигнет.

Индивидуальный стиль. Правильно подобранная капсула подчеркивает вашу уникальность, а не создает моду ради моды.

Качество вместо количества. Цель капсульного гардероба - это также уменьшить количество одежды. Таким образом покупка качественных вещей, которые смогут служить несколько лет, а не один сезон, является одним из принципов создания "капсулы".

Пример капсульного гардероба от Юлии Мезиной (фото: предоставлено экспертом)

С чего начать создание своей "капсулы"

Анализ гардероба. Выньте все из шкафа. Разделите вещи на любимые, сезонные и те, которые давно не надевали. Если вещь не приносит радости, попрощайтесь.

Выньте все из шкафа. Разделите вещи на любимые, сезонные и те, которые давно не надевали. Если вещь не приносит радости, попрощайтесь. Определите свой стиль и образ жизни. Работаете в офисе? Проводите много времени с детьми? Любите активный отдых или ужины с друзьями? Ваш гардероб должен отражать вашу реальность.

Работаете в офисе? Проводите много времени с детьми? Любите активный отдых или ужины с друзьями? Ваш гардероб должен отражать вашу реальность. Выберите цветовую гамму. Базовые цвета (бежевый, белый, серый, темно-синий) дополняйте одним-двумя акцентными оттенками, которые вам подходят. Это создает целостность и уменьшает количество неудачных сочетаний.

Составляем весеннюю "капсулу" со стилистом

Стилист Юлия Мезина рекомендует составлять весенний капсульный гардероб из такой одежды:

джинсы прямого кроя

классические брюки светлого цвета

легкое платье на каждый день

юбка, например, джинсовая или миди из мягкой ткани

две базовые футболки (белая и цветная)

льняная рубашка oversize (материал - опционально)

легкий трикотажный свитер

жакет или тренч

легкая куртка, например, бомбер или кожаная

пара кроссовок

пара лоферов или балеток

сумка среднего размера

аксессуары: шарф, очки, серьги или украшения, которые добавляют индивидуальности

"Из такой капсулы можно составить около 20-25 образов, комбинируя вещи между собой в зависимости от настроения и погоды", - добавляет эксперт.

Пример капсульного гардероба от Юлии Мезиной (фото: предоставлено экспертом)

Кроме "базовости", в гардероб также нужно добавлять уникальность и индивидуальность. Один яркий аксессуар или трендовая вещь сделает ваш образ живым и современным. В этом году это может быть, например, сумка в цвете металлик или платок с принтом.

Также Юлия советует регулярно пересматривать гардероб.

"Капсульный гардероб стоит пересматривать каждый сезон с учетом изменений в вашем стиле жизни, погоде и личных предпочтениях. Не бойтесь экспериментов, но оставайтесь честными с собой: вещи должны служить вам, а не наоборот", - отмечает она.

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