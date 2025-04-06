Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Французский маникюр - один из самых популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Однако сейчас в тренде разные вариации френча - от микрофренча до кончиков разных оттенков и узоров на них.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трендовых вариантах френча на весну 2025 года.
Ногти хром и желтые кончики
Создайте эффектный маникюр на весну 2025, используя хромированное покрытие для основания ногтя (например, серебристый или золотистый хром) и яркий желтый для кончиков. Это сочетание даст отличный контраст между металлическим блеском и ярким цветом.
Вариант френча с желтыми кончиками (фото: instagram.com/heluviee)
Яркие цветные акценты
Выбор одного яркого цвета для кончиков (например, коралловый, мятный или фуксия) в сочетании с нейтральным основанием выглядит очень свежо и привлекательно. "Улыбку" французского маникюра можно сделать четкой или же размытой.
Яркий френч на весну (фото: instagram.com/amyytran)
Леопардовый принт
Френч с леопардовым принтом - это очень стильная и смелая вариация классического французского маникюра, придающая особый акцент и элегантность. Можно выбрать нежный бежевый либо кремовый фон, а кончики ногтей оформить леопардовым принтом. Это создаст интересный контраст.
Французский маникюр с леопардом (фото: instagram.com/nailtherapy.co)
Цветочные мотивы
Для нежного и изысканного вида можно добавить на кончики ногтей небольшие цветочные или лиственные узоры. Это придает маникюру весеннему настроению и оригинальности.
Французский маникюр с цветочными элементами (фото: instagram.com/nailtherapy.co)
Френч с ромашками
Нюдовая база для французского маникюра с о светло-голубым кончиком, на котором рисуют маленькие ромашки, создаст стильный и натуральный вид. Это классика с современным флористическим акцентом.
Френч и ромашки на ногтях (фото: instagram.com/heluviee)
Френч с морскими мотивами
Это идеальный выбор для создания свежего, легкого и одновременно элегантного маникюра в весенний или летний период. Морские элементы, такие как ракушки, звезды, волны и другие детали прекрасно сочетаются с классическим френчем, придавая ему нотку тепла и легкости.
Французский маникюр с морскими мотивами (фото: instagram.com/heluviee)
Французский маникюр с яркими кончиками и стразами
Это элегантный и роскошный вариант маникюра. Чтобы нейл-арт выглядел еще интереснее, можно комбинировать стразы и камни разных цветов. Например, используйте прозрачные кристаллы вместе с цветными камешками или стразами в тон к вашему маникюру.
Френч со стразами (фото: instagram.com/nails_of_la)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и красоту Byrdie, страницы в Instagram мастеров нейл-арта Sarah Haidar, Amy Tran, NAIL THERAPY CO, NAILS OF LA.