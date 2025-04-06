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Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками

Воскресенье 06 апреля 2025 15:30
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Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками Френч на весну-2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Французский маникюр - один из самых популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. Однако сейчас в тренде разные вариации френча - от микрофренча до кончиков разных оттенков и узоров на них.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о трендовых вариантах френча на весну 2025 года.

Ногти хром и желтые кончики

Создайте эффектный маникюр на весну 2025, используя хромированное покрытие для основания ногтя (например, серебристый или золотистый хром) и яркий желтый для кончиков. Это сочетание даст отличный контраст между металлическим блеском и ярким цветом.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Вариант френча с желтыми кончиками (фото: instagram.com/heluviee)

Яркие цветные акценты

Выбор одного яркого цвета для кончиков (например, коралловый, мятный или фуксия) в сочетании с нейтральным основанием выглядит очень свежо и привлекательно. "Улыбку" французского маникюра можно сделать четкой или же размытой.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Яркий френч на весну (фото: instagram.com/amyytran)

Леопардовый принт

Френч с леопардовым принтом - это очень стильная и смелая вариация классического французского маникюра, придающая особый акцент и элегантность. Можно выбрать нежный бежевый либо кремовый фон, а кончики ногтей оформить леопардовым принтом. Это создаст интересный контраст.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Французский маникюр с леопардом (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Цветочные мотивы

Для нежного и изысканного вида можно добавить на кончики ногтей небольшие цветочные или лиственные узоры. Это придает маникюру весеннему настроению и оригинальности.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Французский маникюр с цветочными элементами (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Френч с ромашками

Нюдовая база для французского маникюра с о светло-голубым кончиком, на котором рисуют маленькие ромашки, создаст стильный и натуральный вид. Это классика с современным флористическим акцентом.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Френч и ромашки на ногтях (фото: instagram.com/heluviee)

Френч с морскими мотивами

Это идеальный выбор для создания свежего, легкого и одновременно элегантного маникюра в весенний или летний период. Морские элементы, такие как ракушки, звезды, волны и другие детали прекрасно сочетаются с классическим френчем, придавая ему нотку тепла и легкости.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Французский маникюр с морскими мотивами (фото: instagram.com/heluviee)

Французский маникюр с яркими кончиками и стразами

Это элегантный и роскошный вариант маникюра. Чтобы нейл-арт выглядел еще интереснее, можно комбинировать стразы и камни разных цветов. Например, используйте прозрачные кристаллы вместе с цветными камешками или стразами в тон к вашему маникюру.
Трендовый маникюр на весну-2025: 7 идей стильного френча с яркими кончиками
Френч со стразами (фото: instagram.com/nails_of_la)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и красоту Byrdie, страницы в Instagram мастеров нейл-арта Sarah Haidar, Amy Tran, NAIL THERAPY CO, NAILS OF LA.

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