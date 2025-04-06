Самые модные аксессуары весны-2025: эти украшения выбирают все модницы
Аксессуары этой весной - это не просто дополнение, а настоящий главный акцент образа. В тренде необычные формы, нестандартные материалы и многослойность.
Фэшн-эксперт Галина Денисюк рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler), какие новые необычные аксессуары задают стиль сегодня.
Модные тренды в аксессуарах 2025 года
Один из самых ярких трендов весны - это массивные, почти скульптурные украшения: крупные серьги с асимметричным дизайном, металлические браслеты нестандартных форм, кольца, напоминающие маленькие арт-объекты. Они могут быть как минималистичными, так и с декоративными элементами, но главное - чтобы привлекали внимание.
Еще один тренд - текстильные аксессуары. Например, кожаные или тканевые цветы, которые носят на шее, прикалывают к пиджаку или даже вплетают в волосы. Это отсылка к 2000-м, но в более утонченном исполнении.
Также очень интересны эксперименты с ремнями: узкие кожаные ремешки, которые обматывают несколько раз вокруг талии или носят поверх жакетов.
И, конечно, сумки - в этом сезоне они не просто практичные, но и имеют необычные формы: полукруглые, треугольные, с выразительными металлическими деталями или нестандартными ручками.
В целом, весенние аксессуары, говорит стилист, "это про смелость".
"Они могут кардинально изменить даже самый простой образ, и это настоящая магия стиля", - добавляет Галина.
Топ-4 весенних аксессуара от стилиста
Браслеты-каффы
Массивные браслеты, обнимающие запястье или предплечье, возвращаются в обновленном виде. Золотые или серебряные каффы с необычными формами или инкрустациями станут ярким акцентом в вашем образе.
Аксессуары с мотивами флоры и фауны
Природные мотивы приобретают популярность: колье в форме змей, серьги в виде птиц колибри или кулоны в форме голубей придадут образу оригинальности и природной гармонии.
Жемчужные украшения
Классический жемчуг получает новую жизнь в виде массивных колье, крупных сережек и браслетов с асимметричными формами. Необычные сочетания жемчуга с цветными камнями или металлами будут на пике популярности.
Стильные наушники
Наушники становятся не только практичным, но и модным аксессуаром. Дизайнеры предлагают интегрировать их в образ: от массивных моделей в футуристическом стиле до минималистичных вариантов в классических цветах.
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