Очень нежные и просто тают во рту! Как на скорую руку сделать творожные кексы
Вкусная и нежная выпечка всегда уместна, особенно, когда вы хотите порадовать своих близких. Приготовьте нежные сливочно-творожные кексы, которые просто будут таять во рту, по самому простому рецепту.
Как быстро приготовить нежные творожные кексы из простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Все просто" на YouTube.
Что вам понадобится:
- Творог кисломолочный - 300 г
- Яйца - 2 шт.
- Сметана - 20% - 2 ст. ложки
- Сахар - 90 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Сливочное масло - 50 г
- Мука - 150 г муки
- Разрыхлитель для теста - 1 ч. ложка
Как готовить нежные творожные кексы
Возьмите глубокую емкость и сложите в нее такие продукты: творог, ванильный сахар, обычный сахар и сметану. Затем вбиваем яйца и смешиваем все до однородной массы с помощью блендера.
Сливочное масло растапливаем и добавляем к творожной массе. Еще раз все хорошо вымешиваем, можно ложкой.
Добавляем сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель к тесту. Вымешиваем тесто очень хорошо, до однородной массы. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.
Разогреваем духовку до 180 градусов. Берем форму для выпечки кексов или отдельные формочки - на ваш выбор. При необходимости можно немножко смазать сливочным маслом дно формы. Заполняем формочки тестом на 2/3.
Ставим в духовку и выпекаем в среднем 30 минут (зависит от вашей духовки).
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