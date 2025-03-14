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Очень нежные и просто тают во рту! Как на скорую руку сделать творожные кексы

Пятница 14 марта 2025 07:30
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Очень нежные и просто тают во рту! Как на скорую руку сделать творожные кексы Как быстро приготовить нежные творожные кексы (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вкусная и нежная выпечка всегда уместна, особенно, когда вы хотите порадовать своих близких. Приготовьте нежные сливочно-творожные кексы, которые просто будут таять во рту, по самому простому рецепту.

Как быстро приготовить нежные творожные кексы из простых продуктов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Все просто" на YouTube.

Что вам понадобится:

  • Творог кисломолочный - 300 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана - 20% - 2 ст. ложки
  • Сахар - 90 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сливочное масло - 50 г
  • Мука - 150 г муки
  • Разрыхлитель для теста - 1 ч. ложка

Как готовить нежные творожные кексы

Возьмите глубокую емкость и сложите в нее такие продукты: творог, ванильный сахар, обычный сахар и сметану. Затем вбиваем яйца и смешиваем все до однородной массы с помощью блендера.

Сливочное масло растапливаем и добавляем к творожной массе. Еще раз все хорошо вымешиваем, можно ложкой.

Добавляем сухие ингредиенты: муку и разрыхлитель к тесту. Вымешиваем тесто очень хорошо, до однородной массы. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана.

Разогреваем духовку до 180 градусов. Берем форму для выпечки кексов или отдельные формочки - на ваш выбор. При необходимости можно немножко смазать сливочным маслом дно формы. Заполняем формочки тестом на 2/3.

Ставим в духовку и выпекаем в среднем 30 минут (зависит от вашей духовки).

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