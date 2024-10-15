Миллионер Клопотенко рассказал, как заработал свои первые деньги

Евгений Клопотенко сейчас миллионер. Но деньги не свалились на него с неба - он с малых лет работал, чтобы заработать копейку.

Об этом популярный повар и ресторатор рассказал РБК-Украина (проект Styler) за кулисами игрового шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк и Богданом Шелудякомкоторое выходит на "Новом канале".

По словам Клопотенко, задатки бизнесмена и шоумена в нем зародились в самом детстве. При этом первые свои средства он заработал крайне необычным способом.

"Я заработал первые деньги в пять лет. Собирал колорадских жуков. Дедушка пообещал за каждого жука по одной копейке. Таким образом я заработал полторы гривны", - признался Клопотенко.

Евгений Клопотенко (фото: "Новый канал")

Уже учась в школе - в начальных классах - Евгений придумал другой способ зарабатывать.

"В то время продавались жевательные резинки с кепсами. Помню, что купил 10 жвачек по 10 копеек. Все кепсы забрал себе, а резинки перепродал другому парню за те же 10 копеек. По деньгам не заработал, но получил бесплатно 10 кепсов. Потом с ними пошел в компанию, где ими играли. Там удалось заработать еще пять кепсов. В сумме имел аж 15. И тогда уже пошел и продал по 10 копеек за каждый. И здесь уже заработал", - с улыбкой вспоминает один из самых известных кулинаров Украины.

А деньги, вырученные за жвачки и кепсы, тогда будущий ресторатор потратил... на новую партию жевательных резинок.

"Правда, мальчик, которому я продал жевательные резинки, узнал, что я его немного обманул и рассказал учительнице. Поэтому из-за этой махинации с деньгами в школе меня вызвали к завучу", - поделился он.

Женя говорит, что впоследствии они с друзьями постоянно придумывали совершенно разные способы, чтобы подзаработать карманных.

"В седьмом-восьмом классе продавали черешни и персики на базаре, искали и сдавали бутылки, мыли машины. Одним словом, всегда пытались заработать себе дополнительные деньги", - вспоминает шоумен.

Евгений Клопотенко (фото: "Новый канал")

Сколько денег у Клопотенко сейчас

Год назад в интервью журналу Forbes шеф-повар говорил, что реклама, использование его изображений, социальные сети, сайт и книги приносят ему "примерно 24 млн грн в год".

В конце 2023 года в шоу "Ближче до зірок" Клопотенко сказал, что он сейчас "гривневый миллионер".

А первый свой миллион он заработал во времена, занимался вареньем.

"Я думаю первый миллион появился, ну... у меня производство варенья было. Потом я его немножко трансформировал", - рассказал Клопотенко, вспоминая времена начала своей карьеры.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Также у повара есть сбережения, дом, две квартиры, авто, а еще он имеет ивент-агентство.

Вместе с тем, говорит кулинар, его ежемесячные расходы могут достигать примерно 200 тыс. грн.

"У меня есть квартира, у меня есть ассистент и у меня есть машина, водитель - три группы, которые стоят 80 тысяч гривен… Ну и помощь родителям, я не знаю, где-то тысяч 50-60", - рассказал кулинар в сентябре 2024 года в шоу NABARI.

На еду он тратит очень много - "тысяч 50-60 минимум". А вот на одежду очень не тратится.

Кроме того, значительную часть средств он тратит на благотворительность, в частности, на поддержку Вооруженных сил Украины. В среднем Клопотенко донатит "примерно 100-150 тысяч в месяц".