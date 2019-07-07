ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захоплення заручниці в Одесі: Труханов запропонував зловмиснику обміняти дівчину на себе

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 14:16
Захоплення заручниці в Одесі: Труханов запропонував зловмиснику обміняти дівчину на себе
Фото: Геннадій Труханов (з відкритих джерел)

Переговори із зловмисником тривають

На місце подій на Чорноморського Козацтва, де невідомий взяв у заручниці співробітницю фінансової установи, прибув мер Одеси Геннадій Труханов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa.online.

Як повідомляється, міський голова запропонував злочинцеві обміняти дівчину на себе. На даний момент переговори тривають.

Захоплення заручниці в Одесі: Труханов запропонував зловмиснику обміняти дівчину на себе

Нагадаємо, сьогодні вдень в Суворовському районі міста невідомий взяв у заручники співробітницю фінансової установи. Введена в дію спецоперація "Грім".

В Одесі невідомий захопив в заручники працівницю фінустанови Зеленський та Туск відвідають сьогодні Станицю Луганську
Новини України ОдесаГенадій Труханов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся