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Одеські правоохоронці звільнили заручників

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 14:57
Одеські правоохоронці звільнили заручників
Фото: на місці інциденту в Одесі (mvs.gov.ua)

Правоохоронці затримали зловмисника

Поліція звільнила двох жінок, які були захоплені у заручники невідомим в одній з фінансових установ Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, правоохоронці завершили спецоперацію "Грім" та звільнили двох працівниць фінустанови. Жінок доправили до медичного закладу.

Зазначається, що зловмисник був затриманий. Ним виявився чоловік 1994 року народження. Наразі з ним працюють правоохоронці.

Поліція кваліфікувала інцидент за ч. 2 ст. 147 - захоплення заручників, а також за ч. 3 ст. 187 - розбій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Суворовському районі Одеси невідомий захопив у заручники працівницю однієї з фінансових установ міста. Тоді в поліції повідомляли про одну заручницю. Правоохоронцями була задіяна спецоперація "Грім".

РБК-Україна писало, що  у травні у західноафриканській республіці Буркіна-Фасо невідомі захопили чотирьох заручників, серед яких були двоє громадян Франції. Французькі спецназівці провели операцію зі звільнення заручників, в результаті якої загинуло двоє військових. Всі четверо заручників були врятовані.

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