У Буркіна-Фасо французькі військові звільнили заручників, є жертви

Фото: військові Буркіна-Фасо (twitter.com/CNN)

В результаті операції загинуло двоє французьких військовослужбовців

У західноафриканській республіці Буркіна-Фасо французькі спецназівці провели операцію зі звільнення заручників, серед яких два громадянина Франції, в результаті чого загинуло двоє військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У французькому військовому відомстві розповіли, що операція проходила в ніч з четверга на п'ятницю за підтримки розвідки США і військ операції "Бархане", які базуються в регіоні Сахеля для протидії ісламістським бойовикам.

Всі четверо заручників, серед яких 2 громадянина Франції, 1 громадянин США і 1 Південної Кореї, були врятовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Буркіна-Фасо в результаті нападу на церкву загинули 6 осіб. Очевидці розповіли, що нападники прибули на семи мотоциклах в кінці недільної служби і вбили пастора, двох його синів і трьох парафіян церкви.

Нагадаємо, в січні в Буркіна-Фасо в міжетнічних зіткненнях в центральній частині країни протягом тижня загинули 46 осіб. Озброєні чоловіки на мотоциклах увірвалися в село, де живуть представники народу мосі і вбили 7 осіб. Згодом жителі цього села у відповідь вбили 39 людей з народу фулані.