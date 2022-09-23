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В Николаеве поставили первую остановку-укрытие: как она выглядит

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Миколаїв, Пятница 23 сентября 2022 15:47
В Николаеве поставили первую остановку-укрытие: как она выглядит В Николаеве поставили первую остановку-укрытие (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городах Украины продолжают устанавливать специальные остановки общественного транспорта с укрытием внутри. Первые такие остановки поставили в Харькове. Теперь такая остановка появилась в Николаеве.

Как выглядит остановка-укрытие в Николаеве и сколько человек там могут поместиться - читайте ниже.

Как сообщают в "Суспільне. Миколаїв" остановка с укрытием появилась в Корабельном районе города. Укрытие сделали по израильскому образцу из армированного бетона. Конструкция весит более 70 тонн, а основная часть со стенами - 36 тонн.

Вес укрытия был настолько большим, что один автокран с установкой не справился, пришлось вызвать в помощь еще один. Поэтому закончили работы только к ночи.

Внутри остановки-укрытия размещены лавочки для 18 людей. Однако благодаря хорошей системе вентиляции, вместительность этой остановки выше - до 24 человек.

В Николаеве поставили первую остановку-укрытие: как она выглядитВ Николаеве поставили первую остановку-укрытие: как она выглядит

Фото: Остановка-укрытие в Николаеве (Суспільне. Миколаїв)

Стоимость конструкции - около 400 тысяч гривен. На ее изготовление, согласно требованиям к железобетону, ушло приблизительно 10 дней.

Проект осуществили благодаря одесскому бизнесмену и меценату Анатолию Редеру. Он планировал установить эту конструкцию в Одессе, но чиновники городского совета решили, что Николаеву такая остановка сейчас нужна больше.

Новую остановку-укрытие поставили в том месте, где 29 июля в результате российского ракетного удара погибли 8 человек.

В Николаеве поставили первую остановку-укрытие: как она выглядитФото: instagram.com/kimkimvitalii

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как выглядят такие остановки-укрытия в Харькове.

А также мы писали о том, какие конструкции с укрытием и где собираются поставить в Одессе.

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Николаев остановка укрытие
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