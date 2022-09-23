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У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядає

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Миколаїв, П'ятниця 23 вересня 2022 15:47
У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядає У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У містах України продовжують встановлювати спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Перші такі зупинки поставили у Харкові. Тепер така зупинка з'явилась у Миколаєві.

Як виглядає зупинка-укриття у Миколаєві та скільки людей там можуть поміститися – читайте нижче.

Як повідомляють у "Суспільне. Миколаїв" зупинка з укриттям з'явилася у Корабельному районі міста. Укриття зробили за ізраїльським зразком з армованого бетону. Конструкція важить понад 70 тонн, а основна частина зі стінами – 36 тонн.

Вага укриття була настільки великою, що один автокран з установкою не впорався, довелося викликати ще один. Тож закінчили роботи лише до ночі.

Усередині зупинки-укриття розміщені лавочки для 18 людей. Однак завдяки хорошій системі вентиляції, місткість цієї зупинки вища - до 24 осіб.

У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядаєУ Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядає

Фото: Зупинка-укриття у Миколаєві (Суспільне. Миколаїв)

Вартість конструкції – близько 400 тисяч гривень. На її виготовлення, відповідно до вимог залізобетону, пішло приблизно 10 днів.

Проєкт здійснили завдяки одеському бізнесменові та меценату Анатолію Редеру. Він планував встановити цю конструкцію в Одесі, але чиновники міської ради вирішили, що Миколаєву така зупинка зараз потрібна більше.

Нову зупинку-укриття поставили в тому місці, де 29 липня внаслідок російського ракетного удару загинули 8 людей.

У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядаєФото: instagram.com/kimkimvitalii

До речі, раніше ми розповідали про те, як виглядають такі зупинки-укриття у Харкові.

А також ми писали про те, які конструкції з укриттям та де збираються поставити в Одесі.

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