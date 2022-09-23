У Миколаєві поставили першу зупинку-укриття: як вона виглядає

У містах України продовжують встановлювати спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Перші такі зупинки поставили у Харкові. Тепер така зупинка з'явилась у Миколаєві.

Як виглядає зупинка-укриття у Миколаєві та скільки людей там можуть поміститися – читайте нижче.

Як повідомляють у "Суспільне. Миколаїв" зупинка з укриттям з'явилася у Корабельному районі міста. Укриття зробили за ізраїльським зразком з армованого бетону. Конструкція важить понад 70 тонн, а основна частина зі стінами – 36 тонн.

Вага укриття була настільки великою, що один автокран з установкою не впорався, довелося викликати ще один. Тож закінчили роботи лише до ночі.

Усередині зупинки-укриття розміщені лавочки для 18 людей. Однак завдяки хорошій системі вентиляції, місткість цієї зупинки вища - до 24 осіб.

Фото: Зупинка-укриття у Миколаєві (Суспільне. Миколаїв)

Вартість конструкції – близько 400 тисяч гривень. На її виготовлення, відповідно до вимог залізобетону, пішло приблизно 10 днів.

Проєкт здійснили завдяки одеському бізнесменові та меценату Анатолію Редеру. Він планував встановити цю конструкцію в Одесі, але чиновники міської ради вирішили, що Миколаєву така зупинка зараз потрібна більше.

Нову зупинку-укриття поставили в тому місці, де 29 липня внаслідок російського ракетного удару загинули 8 людей.

Фото: instagram.com/kimkimvitalii