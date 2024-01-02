В результате ракетного удара по Киеву погибли известная спортсменка и ее мать (фото)

Бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол) и ее мать стали жертвами обстрелов российскими ракетами по Киеву 29 декабря. 27-летняя спортсменка и ее мать погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение на странице Женского футбола Украины УАФ в Facebook.

Вместе с 27-летней Викторией Котляровой погибла также ее мать Людмила. Обе женщины оказались под завалами.

"29 декабря в столице в результате вражеского обстрела ра*истов вместе с матерью Людмилой погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Черновол). Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань). Ей было 27... Вечная память...",- говорится в сообщении.

Через три недели спортсменке должно было исполниться 28 лет. Она выступала на позиции полузащитницы. До перехода в профессиональный футбол Котлярова (до замужества – Чорновил) была в сборной Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Виктория Котлярова (фото: facebook.com/uafwomen)

Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Шевченковском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов 23 человека, погибших во время ракетной атаки россиян 29 декабря. Только 8 человек удалось спасти.