Мика Ньютон перевела свой хит "В плену" на украинский: как звучит песня

Певица Мика Ньютон представила украинскую версию своего хита "В плену". Новый переведенный вариант песни звезда исполнила недавно во время благотворительного концерта в поддержку Украины, который состоялся в театре Oceana Theater в Нью-Йорке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Песня "В плену" вышла 20 лет назад и стала саундтреком к сериалу "Кадетство". Эта композиция также вошла в альбом Мики Ньютон "Аномалия", который был выпущен в 2005 году.
Текст украиноязычной версии хита написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиции звучит так:
Червоне у вогонь, щоб дотла
Біле у руках, як вода,
Сльози по щоках,
Знизу вверх,
Тільки не літай...
Вище всіх
Там стіни,
Вени там незримі
Все занадто щиро,
А я...
Припев:
В полоні, та одна....
Одна не назавжди
До ранку тільки так,
В останній раз...
В полоні, та одна....
З яких пустих причин,
І ще одна душа
Згорить в цей час.
23 февраля 2025 года
Юзеры отреагировали на новую версию песни артистки на украинском языке с восторгом.
Напомним, Оксана Грицай, больше известная как Мика Ньютон, получила известность после участия на "Евровидении-2011", где она представила Украину с песней "Angel" и заняла 4-е место.
В том же году она переехала в США, где продолжила свою карьеру певицы и актрисы.
Мика время от времени посещает Украину, участвуя в мероприятиях, направленных на поддержку и помощь ВСУ.