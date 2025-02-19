LOBODA презентовала новый украиноязычный хит "Инстинкт": песня сразу ворвалась в топ чартов

Певица LOBODA презентовала на День всех влюбленных, 14 февраля, свой новый украиноязычный танцевальный трек "Інстинкт". Уже через четыре дня песня ворвалась в топ чартов в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу певицы.

"Инстинкт" занял четвертое место в Top 100: Ukraine на стриминговом сервисе Apple Music. В рейтинге песен, которые больше всего слушают в Киеве, новый хит от LOBODA поднялся еще выше - на вторую строчку.

При этом песня Светланы Лободы стала единственным украиноязычным треком в пятерке самых популярных в Украине на Apple Music.

Скрин Top 100: Ukraine с платформы Apple Music

Скрин Top-25: Киев с платформы Apple Music

"Инстинкт" - это композиция о любви, которая может разбивать сердца. Глубокие переживания, которые выражены в словах песни, положены на легкий поп-афро-хаус. Этот стиль является продолжением музыкального ДНК LOBODA, с фирменной долей звуковых экспериментов.

Автором слов стал Андрей Парфенов: именно он написал большинство треков для альбома Made in U, который стал наиболее откровенным творческим высказыванием LOBODA за все годы карьеры.

А вот музыку для "Инстинкта" Светлана Лобода написала самостоятельно. "Я давно не писала музыку сама. Услышав бит, в голове появилась мелодия. Получилось неплохо", - прокомментировала LOBODA.

На своем официальном аккаунте в Instagram певица уже заинтриговала тизером из клипа.

Вживую премьера "Инстинкта" состоялась 14 февраля на сцене в Торонто. Концерт в Канаде стал частью масштабного тура XXLo Tour по Северной Америке. Loboda устроила эксклюзивные мегашоу в Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Майами и Лос-Анджелесе. Поклонники певицы, например, в Нью-Йорке раскупили все билеты: задолго до самого шоу статус концерта в официальных афишах значился как Sold out.

Далее в планах певицы - продолжение тура по Европе. В марте запланированы ее выступления в Париже, Женеве, Цюрихе и Ницце. Концерты LOBODA - это всегда больше, чем просто песни и музыка, это грандиозные шоу.

Туры певицы являются благотворительными: средства от продажи билетов она перечисляет на помощь украинцам, пострадавшим от войны.