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Міка Ньютон переклала свій хіт "В плену" українською: як звучить пісня

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Міка Ньютон представила українську версію свого хіта "В плену". Новий перекладений варіант пісні зірка виконала нещодавно під час благодійного концерту на підтримку України, який відбувся в театрі Oceana Theater у Нью-Йорку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Пісня "В плену" вийшла 20 років тому і стала саундтреком до серіалу "Кадетство". Ця композиція також увійшла до альбому Міки Ньютон "Аномалія", який було випущено у 2005 році.

Текст україномовної версії хіта написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиції звучить так:

Червоне у вогонь, щоб дотла

Біле у руках, як вода,

Сльози по щоках,

Знизу вверх,

Тільки не літай...

Вище всіх 

Там стіни, 

Вени там незримі

Все занадто щиро,

А я...

Приспів:

В полоні, та одна....

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз...

В полоні, та одна....

З яких пустих причин,

І ще одна душа

Згорить в цей час.

Реакція мережі

Юзери відреагували на нову версію пісні артистки українською з захопленням.

  • Я вже й забула за ці пісні, але тепер ви нагадали і я зрозуміла, що вони мені потрібні українською
  • Гарно вийшло
  • Дуже гарно! Мені наче знову 13 років
  • Так прекрасно чути Міку

Нагадаємо, Оксана Грицай, більше відома як Міка Ньютон, здобула популярність після участі на "Євробаченні-2011", де вона представила Україну з піснею "Angel" і зайняла 4-те місце.Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

У тому ж році вона переїхала до США, де продовжила свою кар'єру співачки та акторки.

Міка час від часу відвідує Україну, беручи участь у заходах, що спрямовані на підтримку та допомогу ЗСУ.

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