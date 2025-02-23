Міка Ньютон переклала свій хіт "В плену" українською: як звучить пісня

Співачка Міка Ньютон представила українську версію свого хіта "В плену". Новий перекладений варіант пісні зірка виконала нещодавно під час благодійного концерту на підтримку України, який відбувся в театрі Oceana Theater у Нью-Йорку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Пісня "В плену" вийшла 20 років тому і стала саундтреком до серіалу "Кадетство". Ця композиція також увійшла до альбому Міки Ньютон "Аномалія", який було випущено у 2005 році.
Текст україномовної версії хіта написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиції звучить так:
Червоне у вогонь, щоб дотла
Біле у руках, як вода,
Сльози по щоках,
Знизу вверх,
Тільки не літай...
Вище всіх
Там стіни,
Вени там незримі
Все занадто щиро,
А я...
Приспів:
В полоні, та одна....
Одна не назавжди
До ранку тільки так,
В останній раз...
В полоні, та одна....
З яких пустих причин,
І ще одна душа
Згорить в цей час.
Юзери відреагували на нову версію пісні артистки українською з захопленням.
Нагадаємо, Оксана Грицай, більше відома як Міка Ньютон, здобула популярність після участі на "Євробаченні-2011", де вона представила Україну з піснею "Angel" і зайняла 4-те місце.
У тому ж році вона переїхала до США, де продовжила свою кар'єру співачки та акторки.
Міка час від часу відвідує Україну, беручи участь у заходах, що спрямовані на підтримку та допомогу ЗСУ.