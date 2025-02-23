Міка Ньютон переклала свій хіт "В плену" українською: як звучить пісня

Пісня "В плену" вийшла 20 років тому і стала саундтреком до серіалу "Кадетство". Ця композиція також увійшла до альбому Міки Ньютон "Аномалія", який було випущено у 2005 році.

Текст україномовної версії хіта написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиції звучить так:

Червоне у вогонь, щоб дотла

Біле у руках, як вода,

Сльози по щоках,

Знизу вверх,

Тільки не літай...

Вище всіх

Там стіни,

Вени там незримі

Все занадто щиро,

А я...

Приспів:

В полоні, та одна....

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз...

В полоні, та одна....

З яких пустих причин,

І ще одна душа

Згорить в цей час.

Реакція мережі

Юзери відреагували на нову версію пісні артистки українською з захопленням.

Я вже й забула за ці пісні, але тепер ви нагадали і я зрозуміла, що вони мені потрібні українською

Гарно вийшло

Дуже гарно! Мені наче знову 13 років

Так прекрасно чути Міку

Нагадаємо, Оксана Грицай, більше відома як Міка Ньютон, здобула популярність після участі на "Євробаченні-2011", де вона представила Україну з піснею "Angel" і зайняла 4-те місце. Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

У тому ж році вона переїхала до США, де продовжила свою кар'єру співачки та акторки.

Міка час від часу відвідує Україну, беручи участь у заходах, що спрямовані на підтримку та допомогу ЗСУ.