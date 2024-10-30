Праздники и выходные дни в ноябре 2024: что будем отмечать и сколько отдыхать
В ноябре 2024 года в Украине будут отмечать несколько особых дат, профессиональные и международные праздники. Дополнительных выходных не предусмотрено, но в этом последнем осеннем месяце украинцы смогут отдохнуть немножко больше.
Полный список памятных дат, праздников и выходных на ноябрь 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Выходные и рабочие дни
Ноябрь имеет 30 дней и согласно календарю, нас ждет 21 рабочий день и 9 выходных (суббота и воскресенье). Дополнительных выходных в конце осени не будет.
Рабочие дни: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ноября.
Выходные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября.
Календарь праздников и памятных дней на ноябрь
1 ноября - Всемирный день балета, День вегана, День рождения Европейского союза
2 ноября - Международный день мужчин, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
3 ноября - День инженерных войск Украины, День ракетных войск и артиллерии Украины, День работника социальной сферы
4 ноября - День железнодорожника Украины
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время военных и вооруженных конфликтов, День освобождения Киева
7 ноября - Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях
8 ноября - День пианиста, Всемирный день градостроительства (урбанизма)
8 ноября - Собор Архистратига Михаила и других Небесных сил бестелесных (день Архангела Михаила)
9 ноября - Всемирный день свободы, Всемирный день усыновления, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма
10 ноября - Всемирный день иммунизации, Международный день бухгалтерии, Всемирный день молодежи, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины, Всемирный день науки
12 ноября - День специалиста по безопасности
13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых
14 ноября - Всемирный день качества, День борьбы против диабета, Международный день логопеда
15 ноября - Начало рождественского поста
16 ноября - Всемирный день рукоделия, День работников радио, телевидения и связи Украины, Международный день толерантности
17 ноября - Международный день кредитных союзов, Международный день борьбы за ликвидацию бедности, Международный день студента, День студента в Украине, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины
18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины
19 ноября - День работника стекольной промышленности, День работников гидрометеорологической службы, Всемирный день туалета, Всемирный день мужчин
20 ноября - День педиатра, Всемирный день ребенка
21 ноября - День достоинства и свободы, День десантно-штурмовых войск ВСУ, Всемирный день рыболовства, Всемирный день телевидения, Международный день философии
21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы
22 ноября - Международный день музыканта
23 ноября - День памяти жертв Голодомора, Всемирный день акварели
25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
26 ноября - Международный день сапожника
27 ноября - День основания Национальной Академии Наук Украины
28 ноября - День благодарения
29 ноября - День логиста в Украине, Международный день ягуара, День без покупок, Всемирный день информации, Черная пятница (Black Friday)
30 ноября - Международный день секса, День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ, Международный день защиты информации, День домашних животных
30 ноября - апостола Андрея Первозванного
Раньше мы писали о том, какие дни в ноябре будут благоприятны для работы на огороде, а какие - нет.
А еще рассказывали о том, когда и как следует отмечать День студента.
При написании материала использованы источники: Википедия, Day Today, календарь ПЦУ