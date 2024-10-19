Рождественский пост 2024 по новому календарю: когда начинается и что стоит о нем знать

Рождественский пост - важный период перед началом зимних праздников, когда христиане проходят духовное очищение и готовятся к встрече великого праздника Рождества. Его соблюдают не одно столетие и пост имеет немаловажное значение для многих верующих.

Что нужно знать о Рождественском посте, истории его возникновения, традициях и запретах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда начинается пост

В народе Рождественский пост называют Пилиповкой, потому что он начинается на следующий день после чествования святого апостола Пилипа. Именно на Пилипа - последний день, когда на столе могут быть блюда из мяса и молочные продукты.

Рождественский пост длится 40 дней и требуется, чтобы помочь христианам подготовиться к величественному празднику Рождества Христова. В течение этого времени верующие активно работают над укреплением своих связей с Богом, соблюдая постовые наставления.

В древности считали, что духовное очищение охватывает не только ограничение в пище, но и освобождение от греховных поступков. Поэтому Рождественский пост - прекрасная возможность для молитвы и покаяния.

Главная цель поста, установленного еще в ранние века христианства, - духовное очищение человека. Поэтому пост - это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, губительных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества. Без молитвы и покаяния пост может стать только диетой.

В этом году по Юлианскому календарю, на который мы перешли в 2023 году, пост начинается 15 ноября, а заканчивается 24 декабря, в канун Рождества Христова. Однако некоторые верующие соблюдают григорианский календарь, по которому пост начнется 28 ноября 2024 года и закончится 6 января 2025 года.

История Рождественского поста

Установление Рождественского поста имеет древнее происхождение и первые упоминания о нем датируются IV веком.

Сначала он был коротким, всего семь дней, а затем в 1166 году в Византии, во времена императора Мануила и Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга состоялось "переформатирование" Филипповки и его продлили до 40 дней. И сделано это было по веской причине.

По своему значению Рождество не уступает Пасхе, потому и подготовка к нему должна быть соответствующей. Сам пост должен подчеркивать важность события, а сорокадневный срок его соблюдения означает особое приготовление к великому празднику.

Запреты во время поста

Согласно церковным канонам, во время Рождественского поста запрещено употребление мяса, молочных продуктов, яиц и алкоголя.

Можно есть фрукты, овощи, грибы, каши, мед, орехи, бобовые. В блюда можно добавлять жиры: оливковое, льняное, тыквенное масло, семена льна и кунжута.

В первые три недели поста разрешено есть рыбу и пить вино - во вторник, четверг, субботу и воскресенье. В понедельник должны быть горячие блюда без масла или растительного масла, а в среду и пятницу - сухое питание.

Следующие 10 дней: понедельник - растительная пища без жиров. Во вторник и четверг можно добавить жиры. Среда и пятница - сухоядение. На выходных можно использовать в рационе рыбу, растительное масло и вино.

Последняя неделя поста более суровая: горячие блюда без жиров - во вторник и четверг, блюда с добавлением жиров - только в выходные, остальные дни - сухое питание.

Специалисты советуют переходить к посту постепенно, чтобы резкое изменение рациона питания не повредило организму.

Кроме пищевых ограничений, важной частью Рождественского поста духовная подготовка. Церковь призывает верующих больше сосредотачиваться на молитве, посещать богослужения, читать Священное Писание и совершать добрые дела.

Это период, когда человек может переосмыслить свою жизнь, очистить свои мысли от греховных намерений и подготовить свою душу к празднованию Рождества Христова.

Что еще запрещено:

Обиды, плохие слова

Конфликты, ссоры

Курение и употребление алкоголя

Ненависть и жадность

Посещение развлекательных мероприятий

Празднование и громкие вечеринки

Не проводят в пост обряды венчания

Кому можно не соблюдать пост

Рождественский пост не является обязательным для проживающих в прифронтовых зонах, в частности для военных и гражданских лиц. В их условиях тяжелый труд не позволяет соблюдать постовые правила и обеспечить надлежащее питание.

Также освобождаются от поста христиане, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, поскольку ограничения в пище могут угрожать их здоровью.

Беременные женщины, кормящие матери, а также дети до 14 лет также не должны строго соблюдать пост. Все эти категории могут иметь послабления в условиях соблюдения Рождественского поста.

В церкви отмечают, что пост не должен быть причиной плохого самочувствия и обострения болезней. Соблюдать пост или нет - это свободный выбор каждого человека.