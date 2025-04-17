Богдан Михайличенко: Пока не стоит говорить, что "Полесье" должно быть на уровне с "Динамо" и "Шахтером"

О пути из Борисполя в "Андерлехт", опыте в "Шахтере", реалиях "Полесья" и атмосфере в сборной Украины - в интервью РБК-Украина рассказал Богдан Михайличенко.

В эксклюзивном интервью для РБК-Украина Михайличенко рассказал самое важное о своей карьере, вызове в сборную и выступлениях в "Полесье".

В 2020 году Михайличенко подписал контракт с бельгийским "Андерлехтом", где провел два сезона. Во время полномасштабной войны в Украине играл за донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо". Летом 2024-го вернулся подписал контракт с житомирским "Полесьем". Также Богдан является игроком национальной сборной Украины, за которую дебютировал в сентябре 2020 года.

Богдан Михайличенко - украинский футболист, левый защитник, родился 21 марта 1997 года в Борисполе. Он начал свою карьеру в академии киевского "Динамо", где впоследствии дебютировал за основную команду. После этого выступал на правах аренды за "Сталь" из Каменского и луганскую "Зарю", где получил признание, в частности став лучшим игроком сентября в УПЛ в 2019 году.

- Расскажи о том, как ты начал заниматься футболом и как попал в академию "Динамо"?

- Ну начал заниматься футболом еще в 6 лет, в своем родном городе Борисполь. Некоторый период выступал за футбольный клуб "Княже". Затем меня увидело "Динамо" и пригласили в свою академию. Вот собственно так началась моя карьера.

- Не жалеешь, что не удалось закрепиться в команде?

- "Динамо" дало мне фундамент, ведь там я прошел много тренировок и научился многим вещам. Ну, и я не считаю, что у меня что-то там не получилось. Тогда просто была очень высокая конкуренция в команде и трудно было попасть в основной состав.

- Твой первый опыт выступлений в УПЛ - это "Сталь" и "Заря". Расскажи немного об этом периоде.

- Тогда мы были на сборах и в "Динамо" сказали, что нам нужно набираться опыта и мы с Александром Тымчиком отправились в аренду в "Сталь". Там мы боролись за основу, боролись за выживание, но местами, конечно, было тяжело.

Далее, если уж брать во внимание "Зарю", то здесь ситуация немного другая. Это более амбициозная команда, которая боролась за еврокубки, поэтому, конечно, ответственности тоже было больше. Как и переживаний.

- После "Зари" у тебя состоялся, пожалуй, один из лучших трансферов в карьере - переход в "Андерлехт". Как ты оказался в бельгийском чемпионате и можешь ли сравнить его с УПЛ?

- Прежде всего хочу сказать, что тогда у меня были и другие предложения. Но, когда я услышал, что мной интересуется "Андерлехт", то сразу дал добро, поскольку очень сильно хотел попробовать свои силы в Европе. Сначала, конечно, было трудно, английский я лишь немного знал и без языка в чужой стране непросто, но со временем адаптировался.

Если брать во внимание чемпионат, то, во-первых, я увидел, как работают с молодыми футболистами в Европе. У нас такой работы не проводят. Также, для меня здесь все было новое: другой стиль, скорость и все остальное.

- Чем именно отличается работа с молодыми футболистами в Бельгии и в Украине?

- В то время главным тренером "Андерлехта" был Венсан Компани. Я видел, как он нередко оставался на тренировках с молодыми ребятами, которым по 15-16 лет, объяснял им и общался с ними.

- После Бельгии ты снова вернулся в Украину и оказался в "Шахтере". Почему выбрал такой путь продолжения карьеры и почему не удалось остаться в Про-лиге?

- Начнем с того, что у меня был тяжелый период в Брюсселе, я все чаще выходил со скамейки запасных и уже думал над тем, чтобы перейти в аренду. В этот момент поступило предложение от "Шахтера" и я принял его. При этом, период в клубе получился очень хорошим, ведь я получил игровую практику.

Относительно того, почему я там не остался - это не ко мне, я такой информацией не владею. Знаю, что там был выкуп, но клуб этой опцией не воспользовался, хотя я делал от себя все.

Фото: Михайличенко в "Шахтере" (shakhtar.com)

- Далее ты выбрал продолжение карьеры в топовой хорватской команде - "Динамо". Почему там не получилось закрепиться?

- На самом деле там многое можно рассказать. После того, как я вернулся в "Андерлехт", сразу начал искать команду. Поступило предложение от Загреба и я его принял. В то время у ребят была сложная ситуация в команде, ведь мы вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив АЕКу. После этого сменился главный тренер, с которым я не мог сработаться. Поэтому я принял решение, что лучше покинуть команду.

- Сейчас ты продолжаешь успешно выступать в составе "Полесья". Как тебя приняли в Житомире?

- Я знал многих футболистов "Полесья", поэтому приняли меня очень хорошо. Сейчас в команде все в порядке, атмосфера замечательная.

- Что можешь сказать об Имаде Ашуре, как о тренере? Действительно ли он такой строгий, каким выглядит?

- Конечно, иногда бывают такие моменты. Но это молодой тренер, который имеет свои идеи, свое видение, и хочет всегда доносить это до нас. Поэтому мы стараемся все выполнять на футбольном поле.

- Многие говорят, что "Полесье" - это "президентская команда". Действительно ли Геннадий Буткевич всегда настолько близок с клубом и игроками?

- Геннадий Владиславович очень часто бывает на базе, раз в неделю точно. Поэтому, к нему в любой момент можно подойти, поинтересоваться, пообщаться о чем-то.

- Сейчас "Полесье" очень хорошо вошло в темп УПЛ и уже претендует на высокие места. Как считаешь, сможет ли команда в ближайшие годы стать одной из ведущих в Украине?

- Работаем над этим. Но мы не так долго играем в УПЛ, поэтому пока не стоит говорить о том, что "Полесье" должно быть на одном уровне с "Динамо" и "Шахтером".

Фото: Богдан Михайличенко в сборной Украины (uaf.com)

- Можешь вспомнить свой первый вызов в сборную Украины?

- Да, помню, как мне позвонили и сообщили об этом. Я очень обрадовался и даже немного удивился, что меня так тепло приняли в коллективе.

- Какая сейчас атмосфера в сборной?

- Сейчас все то же самое: в коллективе все хорошо.

- Что можешь сказать о поединках Лиги наций? Почему первый матч против Бельгии получился успешным, а второй - наоборот?

- Первая игра против Бельгии была очень хорошая. Ребята сильно прибавили во втором тайме и за счет этого удалось одержать победу. Вторая игра, к сожалению, сложилась по-другому. Во-первых, мы играли на выезде и бельгийские болельщики очень сильно поддерживали свою команду. Во-вторых, мы не смогли удержать счет последние 20 минут. Можно сказать, что не дотерпели. Очень тяжело было играть против Бельгии на выезде.

- Как считаешь, был ли здесь важен фактор усталости, ведь разница между матчами была всего несколько дней?

- Да, я думаю, что усталость сыграла роль, как и многие другие факторы.

- Если говорить о будущем. Какая твоя футбольная мечта?

- Если брать во внимание этот сезон, то хочется как можно лучше его закончить и побороться за Кубок Украины. А если смотреть в будущее, то я просто хочу получать удовольствие от футбола.

- Кто твой кумир?

- Таким для меня является Лионель Месси.