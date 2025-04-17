"Реал" сложил полномочия: у Лиги будет новый чемпион
Мадридский "Реал" сложил полномочия победителя Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лондонскому "Арсеналу". Еще одним полуфиналистом стал миланский "Интер", который одолел мюнхенскую "Баварию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи
"Интер" - "Бавария" - 2:2 (первый матч - 2:1)
Голы: Мартинес, 58, Павар, 61 - Кейн, 52, Дайер, 76
"Реал" - "Арсенал" - 1:2
Голы: Винисиус, 67 - Сака, 65, Мартинелли, 90+3
Незабитый пенальти: Сака (А), 13 (вратарь)
"Интер" четыре раза играл с "Баварией" на своей арене в еврокубках и неизменно уступал. До поры до времени казалось, что неприятная для хозяев традиция сохранится и на этот раз.
В первом тайме преимуществом владели гости, впрочем это никоим образом не помогло "Баварии" отличиться хотя бы одним мячом. Подопечные Венсана Компани создали несколько моментов, но пробить голкипера миланцев Зоммера им так и не удалось. "Интер" не отсиживался в обороне и пытался давить на защитников "Баварии". Но опаснее выглядели именно гости.
Именно поэтому гол Кейна в начале второй половины игры стал логическим итогом доминирования гостей. Почти сразу "Бавария" едва не забила во второй раз. И продолжала играть более активно, пока не пропустила сама.
Прошло всего шесть минут, как счет сравнял капитан "Интера" Мартинес. Защитники "Баварии" позволили ему дважды пробить по воротам после подачи углового: удар головой соперники заблокировали, а повторный выстрел ногой достиг цели.
Еще через три минуты "Интер" усилиями Павара забил во второй раз. А потом имел еще несколько замечательных моментов. "Бавария" посыпалась - и это был идеальный шанс, чтобы ее дожать. Итальянцы им не воспользовались, они позволили сопернику вернуться в игру и сравнять счет.
Последние минуты матча прошли на нервах. Но команда Симоне Индзаги выстояла и заслуженно вышла в полуфинал.
"Реалу", чтобы одолеть "Арсенал", надо было забивать быстро и искать счастье у ворот соперника. Но "Реал" наоборот почти не пропустил быстро, заработав пенальти на 13-й минуте. Бил Сака, решил перехитрить опытного Куртуа, за что и поплатился. Через 15 минут судьи едва не назначили 11-метровый уже в ворота "Арсенала", но после проверки на VAR не стали этого делать.
Чем меньше оставалось времени до финального свистка, тем быстрее таяли надежды "Реала". А когда Сака таки забил с игры - они вообще исчезли. И пусть Винисиус почти сразу сравнял счет, хозяев это уже не спасло. К тому же лондонцы сделали "контрольный выстрел" в компенсированное время. Отметим, что в матче принял участие и украинский защитник "канониров" Александр Зинченко: он вышел на поле на 94-й минуте,
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