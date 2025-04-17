ua en ru
Чт, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лига чемпионов: кто с кем и когда встретится в полуфинале

Четверг 17 апреля 2025 00:06
UA EN RU
Лига чемпионов: кто с кем и когда встретится в полуфинале Фото: ПСЖ пробился в топ-четверку в непростом противостоянии с "Астон Виллой" (psg.fr)
Автор: Андрей Костенко

По результатам четвертьфинальных противостояний определился топ-квартет команд Лиги чемпионов-2024/25. В следующем раунде соперники выявят двух финалистов турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

В 1/4 финала за бортом турнира остались победитель ЛЧ-2023/24 - мадридский "Реал" и финалист прошлогоднего розыгрыша - дортмундская "Боруссия".

По одному клубу потеряли Испания и Англия. А Германия осталась без обоих своих представителей.

Лига чемпионов-2024/2025, результаты 1/4 финала

  • ПСЖ - "Астон Вилла" - 3:1, 2:2
  • "Арсенал" - "Реал" - 3:0, 2:1
  • "Барселона" - "Боруссия" Д - 4:0, 1:3
  • "Бавария" - "Интер" - 1:2, 2:2

Таким образом сформировались две полуфинальные пары, победители которых в решающем поединке выявят нового обладателя трофея Лиги чемпионов.

Полуфинальные пары:

  • "Арсенал" - ПСЖ
  • "Барселона" - "Интер"

Первые поединки этой стадии будут сыграны 29-30 апреля. Ответные матчи - 6-7 мая.

Финал пройдет 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Лига чемпионов: кто с кем и когда встретится в полуфинале

Мюнхенский стадион "Альянц Арена" примет финал ЛЧ-2024/25 (фото: fcbayern.com)

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Linkin Park сыграет в финале Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Реал Барселона Боруссия ПСЖ Футбол
NEWS
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза