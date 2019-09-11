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Міхаель Шумахер прийшов у свідомість після багаторічної коми: що відомо

STYLERНовости спорта    11.09.2019 - 13:32
Міхаель Шумахер прийшов у свідомість після багаторічної коми: що відомо
Міхаель Шумахер прийшов у свідомість після 6 років коми (фото: sport-xl.org)

Міхаель Шумахер напередодні був госпіталізований в паризьку клініку

Міхаель Шумахер після 6 років в комі прийшов у свідомість. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien

Співробітники лікарні імені Жоржа Помпіду в Парижі, куди був госпіталізований 50-річний легендарний німецький гонщик, семиразовий чемпіон F1, розповів про його стан.

За словами медика кардіологічного відділення, Шумахер отямився після коми, у яку він впав після травми на лижному курорті в Мерібелі в Альпах в 2013 році.

Міхаель Шумахер прийшов у свідомість після багаторічної коми: що відомо

Міхаель Шумахер прийшов у свідомість після 6 років коми (фото: Getty Images)

Зазначимо, що Шумахера 9 вересня доставили до паризької клініки у відділення серцево-судинної хірургії під великою секретністю - гонщика на ношах закрили тканиною, щоб не було видно його тіло і обличчя.

Спортсмена супроводжувала група з 10 лікарів, серед яких був відомий хірург-кардіолог, спеціаліст з лікування серцевої недостатності, професор Філіп Менаше.

Висловлювалася думка, що Шумахера доставили в клініку для початку експериментальної операції із введення стовбурових клітин у тканині серця.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер отримав важку травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті у 2013 році. Травма була настільки серйозною, що Шумахер був паралізований і перестав впізнавати своїх близьких, ходити і говорити.

В кінці 2018 року повідомлялося, що Міхаель Шумахер, який тривалий час відновлювався після важкої травми голови, більше не прикутий до ліжка.

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