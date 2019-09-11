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Михаэль Шумахер очнулся после многолетней комы: что известно

STYLERНовости спорта    11.09.2019 - 13:32
Михаэль Шумахер очнулся после многолетней комы: что известно
Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы (фото: sport-xl.org)

Михаэль Шумахер накануне был госпитализирован в парижскую клинику

Михаэль Шумахер после 6 лет в коме пришел в сознание. Об этом сообщает французское издание Le Parisien

Сотрудники больницы имени Жоржа Помпиду в Париже, куда был госпитализирован 50-летний kегендарный немецкий гонщик, семикратный чемпион F1, рассказал о его состоянии.

По словам медика кардиологического отделения, Шумахер очнулся после комы, в которую он впал после травмы на лыжном курорте в Мерибеле в Альпах в 2013 году.

Михаэль Шумахер очнулся после многолетней комы: что известно

Михаэль Шумахер пришел в сознание после 6 лет комы (фото: Getty Images)

Отметим, что Шумахера 9 сентября доставили в парижскую клинику в отделение сердечно-сосудистой хирургии под большой секретностью - гонщика на носилках закрыли тканью, чтобы не было видно его тело и лицо.

Спортсмена сопровождала группа из 10 врачей, среди которых был известный хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.

Высказывалось мнение, что Шумахера доставили в клинику для начала экспериментальной операции по введению стволовых клеток в ткани сердца.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелейшую травму головы во время отдыха на горнолыжном курорте в 2013 году. Травма была настолько серьезной, что Шумахер был парализован и перестал узнавать своих близких, ходить и говорить.

В конце 2018 года сообщалось, что Михаэль Шумахер, который длительное время восстанавливался после тяжелой травмы головы, больше не прикован к кровати.

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