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Міхаель Шумахер екстрено госпіталізований: усі подробиці

STYLERЖиття    09.09.2019 - 23:10
Міхаель Шумахер екстрено госпіталізований: усі подробиці
Міхаель Шумахер (фото: Getty Images)

Джерела розповіли, що знаменитого гонщика привезли таємно

Легендарний гонщик, семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер був екстрено госпіталізований до лікарні імені Жоржа Помпіду в Парижі. Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Повідомляється, що Міхаеля Шумахера доставили у відділення серцево-судинної хірургії на автомобілі швидкої допомоги з швейцарськими номерами. Надходження в лікарню було ретельно засекречене і знаменитого гонщика на ношах закрили тканиною, щоб не було видно його тіла і обличчя.

Як повідомляють джерела, легендарного гонщика супроводжувала група з 10 лікарів, серед яких був відомий хірург-кардіолог, спеціаліст з лікування серцевої недостатності, професор Філіп Менаше.

Імовірно, Міхаеля Шумахера доставили в клініку для того, щоб почати лікування стовбуровими клітинами.

Семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер отримав важку травму голови під час відпочинку на гірськолижному курорті у 2013 році. Травма була настільки серйозною, що Шумахер був паралізований і перестав впізнавати своїх близьких, ходити і говорити.

Після тривалої реабілітації він прийшов до тями, але повернутися до повноцінного життя так і не зміг. Разом з рідними він усамітнився у власному будинку на березі Женевського озера, і сім'я ретельно оберігає від ЗМІ всю інформацію про його самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дружина Шумахера в день його 50-річчя зробила важливу заяву.

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