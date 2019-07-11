З мигалками через затори: в Києві поліція доправила до лікарні породіллю (відео)

Поліція доправила до пологового будинку породіллю (колаж: РБК-Україна)

Поліція допомогла маленькій дівчинці народитися в лікарні, а не в заторі

Патрульна поліція Києва допомогла жінці дістатися до пологового будинку. Чоловік породіллі потрапив у затор і почав порушувати ПДР, коли віз дружину увечері, 8 липня, до лікарні. Патрульні зупинили авто, а коли зрозуміли причину порушеня, з мигалками супроводили автомобіль до лікарні.

Нещодавно в мережу потрапило відео з салону авто, в якому везли жінку, у неї в цей час відбувалися сильні перейми. Цого опублікували на Facebook-сторінці патрульної поліції.

За кадром чутно, як інша жінка підтримує вагітну словами "Дихаємо, моя хороша, дихаємо".

Столичні поліцейські під час патрулювання вулиць помітили порушника, який намагався об'їхати затор смугою громадського транспорту. Після зупинки вони побачили на пасажирському сидінні вагітну жінку, яка от-от мала народити. Вже за кілька хвилин екіпаж патрульної поліції доправив жінку до пологового.

Через деякий час народилася маленька дівчинка Аврора.

"Мама одразу відчула себе в безпеці, на її очах з'явилися сльози і так, як говорити вона вже не могла, вона плакала і посміхалася між переймами" - написано в повідомленні зі слів очевидців події.

Поліція доправила до пологового будинку вагітну жінку (відео: YouTube/Патрульна поліція Києва)

До слова, співробітник патрульної поліції Одеської області розповіла, як працюють правоохоронні органи. За її словами, поліція реагує не на всі виклики, а якщо і реагує, то абияк.

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