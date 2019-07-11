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Ще й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фото

STYLERПерсони    11.07.2019 - 19:28
Ще й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фото
Світлана Лобода (фото: facebook.com/loboda.official)

Світлана Лобода видалила знімок після того, як її викрили в крадіжці

Світлана Лобода потрапила у гучний скандал через голе фото, яке вона опублікувала напередодні в Instagram. Відома йога-блогер Nude Yoga Girl, що публікує оголені фото в різних позах викрила зірку в крадіжці.

Відзначимо, що деякі підписники все ж засумнівалися, що на знімку, в якому оголена дівчина стоїть на голові, схрестивши ноги, саме Світлана Лобода. Тим не менш, більшість фоловерів зірки навперебій захоплювалися її фігурою.

Nude Yoga Girl, виявивши свій знімок на сторінці української співачки, стала писати в коментарях, звинувачуючи співачку в нахабній крадіжці. Однак Лобода або ігнорувала, або просто видаляла коментарі.

До речі, фото, яке Світлана Лобода виклала на своїй сторінці піддалося деяким змінам. Співачка злегка витягла фігуру, щоб виглядати стрункіше.

На фото видно, що дівчина зліва (нібито Світлана Лобода), очевидно виглядає стрункішою, ніж дівчина праворуч (Nude Yoga Girl).

Ще й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фото

Ліворуч: фото зі сторінки Світлани Лободи, праворуч: оригінальний знімок

"Я не можу зрозуміти, чому людина з 5 мільйонами підписників краде мою фотографію і прикидається мною! Що не так з людьми? Навіщо ти це робиш, Світлана Лобода? У добавок до всього, фотографія була відретушована, щоб фігура виглядала стрункішою", - написала в пості Nude Yoga Girl.

Ще й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фотоЩе й відфотошопила: Лобода вляпалася в скандал з вкраденим фото

Світлана Лобода потрапила у скандал з вкраденим голим фото (скрін: instagram.com/nude_yogagirl/)

Варто відзначити, що після того, як обман Світлани Лободи був розкритий, співачка просто видалила пост з чужим голим фото, а в сторіс вона опублікувала скріншот поста Nude Yoga Girl і додала, що не стверджувала, що на фото саме Лобода.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода зворушливо зізналася в любові важливому чоловіку.

До речі, нещодавно Світлана Лобода вперше за довгий час показала фото своєї молодшої дочки Тільди.

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