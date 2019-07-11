С мигалками через пробки: в Киеве полиция доставила до больницы роженицу (видео)

Полиция доставила в роддом роженицу (коллаж: РБК-Украина)

Полиция помогла маленькой девочке родиться в больнице, а не в пробке

Патрульная полиция Киева помогла женщине добраться до роддома. Муж роженицы попал в пробку и начал нарушать ПДД, когда вез жену вечером, 8 июля, в больницу. Патрульные остановили авто, а когда поняли причину нарушений, с мигалками провели автомобиль до больницы.

Недавно в сеть попало видео из салона авто, в котором везли женщину, у нее в это время происходили сильные схватки. Его опубликовали на Facebook-странице патрульной полиции.

За кадром слышно, как другая женщина поддерживает беременную словами "Дышим, моя хорошая, дышим".

Столичные полицейские во время патрулирования улиц заметили нарушителя, который пытался объехать затор по полосе общественного транспорта. После остановки они увидели на пассажирском сидении беременную женщину, которая вот-вот должна была родить. Уже через несколько минут экипаж патрульной полиции доставил женщину до роддома.

Спустя некоторое время родилась маленькая девочка Аврора.

"Мама сразу почувствовала себя в безопасности, на ее глазах появились слезы и так как говорить она уже не могла, она плакала и улыбалась между схватками" - написано в сообщении со слов очевидцев происшествия.

Полиция доставила в роддом беременную женщину (видео: YouTube/Патрульная полиция Киева)

К слову, сотрудник патрульной полиции Одесской области роассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция реагирует не на все вызовы, а если и реагирует, то как попало.

Ранее мы писали о том, что в роддоме Херсона за сутки родилось сразу четыре двойни.