ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С мигалками через пробки: в Киеве полиция доставила до больницы роженицу (видео)

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 20:20
С мигалками через пробки: в Киеве полиция доставила до больницы роженицу (видео)
Полиция доставила в роддом роженицу (коллаж: РБК-Украина)

Полиция помогла маленькой девочке родиться в больнице, а не в пробке

Патрульная полиция Киева помогла женщине добраться до роддома. Муж роженицы попал в пробку и начал нарушать ПДД, когда вез жену вечером, 8 июля, в больницу. Патрульные остановили авто, а когда поняли причину нарушений, с мигалками провели автомобиль до больницы.

Недавно в сеть попало видео из салона авто, в котором везли женщину, у нее в это время происходили сильные схватки. Его опубликовали на Facebook-странице патрульной полиции.

За кадром слышно, как другая женщина поддерживает беременную словами "Дышим, моя хорошая, дышим".

Столичные полицейские во время патрулирования улиц заметили нарушителя, который пытался объехать затор по полосе общественного транспорта. После остановки они увидели на пассажирском сидении беременную женщину, которая вот-вот должна была родить. Уже через несколько минут экипаж патрульной полиции доставил женщину до роддома.

Спустя некоторое время родилась маленькая девочка Аврора.

"Мама сразу почувствовала себя в безопасности, на ее глазах появились слезы и так как говорить она уже не могла, она плакала и улыбалась между схватками" - написано в сообщении со слов очевидцев происшествия.

Полиция доставила в роддом беременную женщину (видео: YouTube/Патрульная полиция Киева)

К слову, сотрудник патрульной полиции Одесской области роассказала, как работают правоохранительные органы. По ее словам, полиция реагирует не на все вызовы, а если и реагирует, то как попало.

Ранее мы писали о том, что в роддоме Херсона за сутки родилось сразу четыре двойни.

В Киеве автохам на внедорожнике пытался заехать на новый мост: что вышло (фото) Сергей Бабкин откровенно поделился впечатлениями о совместных родах с женой
Новости Украины полицияроддомроды
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь