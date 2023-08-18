Мифы о платежах за свет, которые должен знать каждый украинец
Среди украинцев до сих пор существует много мифов относительно бумажных платежек за свет, которые на самом деле мешают потребителям электроэнергии качественно вести документацию. Уверены, вы тоже с ними сталкивались.
Об мифах рассказали в компании YASNO.
Бумажные счета нужно хранить три года
На самом деле не нужно. Сейчас все расчеты доступны онлайн, то есть в личном кабинете YASNO. Сверяйте платежи с компьютера или телефона, а компания и так сохраняет их в системе.
Бумажный счет нужен, чтобы доказать, что оплата прошла успешно
На самом же деле сам счет не является подтверждением оплаты, а вот чек или квитанция об оплате как раз его подтверждают.
Бумажный счет - это документ, а электронный - нет
"Получив услуги, вы действительно должны получать счет - он может быть бумажным или электронным. Электронный имеет ту же силу, что и бумажный, то есть он такой же документ, как и напечатанная квитанция", - объясняют в компании.
В YASNO также призывают беречь деревья и для этого выбирать электронные счета, вместо печатных. Это можно сделать в личном кабинете. После этого компания перестанет отправлять бумажные квитанции на почту.
Почему в платежках приходят "космические" суммы
Также нередко у потребителей возникает вопрос, почему в платежках приходят большие суммы за электроэнергию, если они почти не "накрутили" свет за предыдущий период.
"Как правило, причина заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем. Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Для этого из предыдущих показаний счетчика вычитают текущие - это и есть количество использованных кВт-часов. Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, то объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", - объясняют в компании YASNO.
В компании подчеркнули, что даже если вы не пользовались светом, нужно передать показатели в текущем месяце. Иначе рассчитают оплату за среднестатистическое потребление света.
Раньше мы объясняли, что нужно сделать, чтобы не начислялись платежки за свет, если в квартире никто не живет.
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