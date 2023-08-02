Что сделать, чтобы не начислялись платежи за свет, если в квартире никто не живет
Украинцам нередко приходят начисления за электроэнергию даже в том случае, когда в квартире никто не живет и фактического использования света по данному адресу не нет.
Почему это происходит и что сделать, чтобы не начислялись "лишние" кВаты, рассказали в компании YASNO.
Как сделать, чтобы не приходили платежи за свет, если его не потребляют
"Если у вас есть автоматическая система учета электрической энергии АСКОЭ, то вам ничего не нужно делать. Ваш оператор видит, что электроэнергию не потребляют, поэтому начислений не будет. В противном случае вам будут начисляться среднесуточные показания, потому что оператор не знает, живет ли кто-то в квартире, или показания просто не передают", - объясняют в компании.
Чтобы избежать начисления:
- выключите все электроприборы и ежемесячно передавайте одни и те же последние зафиксированные показания счетчика
- также можно обратиться к оператору и попросить временно прекратить электроснабжение - затем его можно будет включить повторно
Как передавать показатели счетчика
Чтобы начисления в платежках за электроэнергию были корректными, нужно передавать показания за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего дня. Данные можно сообщить оператору системы распределения или через онлайн-сервисы YASNO:
- личный кабинет
- мобильное приложение
- чат-боты YASNO-online в viber или telegram
- форму на сайте
- на странице Facebook
Почему в платежках приходят "космические" суммы
Часто у потребителей возникает вопрос, почему в платежках приходят большие суммы за потребленную электроэнергию, если в прошлом месяце они почти не "накрутили" свет.
"Как правило, причина заключается в несвоевременной передаче показаний самим потребителем. Оператор системы распределения ежемесячно рассчитывает объем потребления каждого клиента. Для этого из предыдущих показаний счетчика вычитают текущие - это и есть количество использованных кВт-часов. Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, то объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", - объясняют в компании YASNO.
Поэтому показатели счетчика всегда следует передавать вовремя.
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