"Нафтогаз" изменил процедуру подачи показателей счетчика: что нужно знать
"Нафтогаз" Украины упростил процедуру передачи показаний газовых счетчиков. Теперь потребители могут передать данные через SMS-сообщения. Однако это касается не всех.
Об этом сообщает "Нафтогаз".
Как передать показатели счетчика через SMS
Очень важно правильно заполнить поле SMS-сообщения, чтобы данные были корректно считаны. Сначала следует прописать номер личного расчетного счета, состоящий из 9 цифр, тогда поставить пробел и указать показания газового счетчика, состоящие из 5 цифр.
Правильно заполненное SMS-сообщение должно выглядеть так - XXXXXXXXX YYYYY, где:
- XXXXXXXXX - номер личного расчетного счета
- YYYYY - показание газового счетчика
Важно, что эта услуга пока доступна не всем украинцам. Передать данные счетчика через SMS-сообщения могут потребители, которых обслуживают компании:
- АО "Криворіжгаз"
- АО "Харківгаз"
- АО "Харківміськгаз"
- Днепровский и Кропивницкий филиалы сети
Передавать показания счетчиков таким способом можно с 28 числа текущего месяца по 5 число следующего. SMS-сообщение следует отправлять на номер 4647.
Напомним, что ранее потребители могли передать данные счетчиков либо лично посетив свой облгаз, либо с помощью личного кабинета и других онлайн-мессенджеров.
Что делать, если не приходят платежки за газ
Если потребителям не поступают платежки на оплату за потребленный газ, они могут обратиться к партнерам компании "Нафтогазу" для получения счетов. Ими являются ПУМБ, Приват банк, Сбербанк и Новая почта. Адреса отделений, где вам помогут специалисты, можно просмотреть по ссылке.
Также можно сформировать счет с помощью терминала EasyPay:
- зайдите в личный кабинет
- перейдите в раздел "История начислений" и сформируйте свою платежку
Самостоятельно сформировать платежки можно и с помощью чат-ботов Viber/Telegram или Facebook Messenger:
- перейти к ним можно по ссылке
- выберите раздел "Мой счет"
- затем нажмите "Загрузить счет", и он будет сформирован
Обычно бумажные платежки поступает после 20 числа каждого месяца за прошедший период.
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