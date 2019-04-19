Будьте в темі: Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою

Супрун дала поради, які допоможуть подолати страх перед виступом
Уляна Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою і дала цінні поради. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції. Про це в. о. міністра охорони здоров'я розповіла в соцмережі Facebook.
В першу чергу Супрун радить звернути увагу на поставу. "Підніміть плечі і заведіть їх назад, опустіть лопатки. Розкрийте грудну клітку, але залишайтеся розслабленими. Шия повинна бути прямою", - пише експерт.
Щоб заспокоїти тривогу, експерт радить уявити людей, які на Вас дивляться, в піжамах. "Всі сонні, нечесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розповісте", - розповідає в. о. міністра охорони здоров'я.
Далі важливо знайти точку опори, оскільки, якщо ви будете розмахувати руками і не знати, куди їх подіти, то тривожність тільки посилиться. При цьому важливо не забувати про візуальний контакт, який допоможе тримати увагу і отримувати зворотній зв'язок.
Крім того Уляна Супрун рекомендує більш ретельно готуватися до виступів та чітко розуміти, що Ви маєте намір сказати:
Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою (facebook.com/ulanasuprun)
Нагадаємо, що Супрун розповіла про жахливі наслідки харчування українців.
Також нещодавно у Супрун розповіли, як і де безкоштовно пройти безкоштовний тест на холестерин.