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Будьте в темі: Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою

STYLERЖиття    19.04.2019 - 09:25
Будьте в темі: Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою
Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою (Колаж РБК-Україна)

Супрун дала поради, які допоможуть подолати страх перед виступом

Уляна Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою і дала цінні поради. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції. Про це в. о. міністра охорони здоров'я розповіла в соцмережі Facebook.

В першу чергу Супрун радить звернути увагу на поставу. "Підніміть плечі і заведіть їх назад, опустіть лопатки. Розкрийте грудну клітку, але залишайтеся розслабленими. Шия повинна бути прямою", - пише експерт.

Щоб заспокоїти тривогу, експерт радить уявити людей, які на Вас дивляться, в піжамах. "Всі сонні, нечесані, а ви такі свіженькі, в голові ясність, зараз їм розповісте", - розповідає в. о. міністра охорони здоров'я.

Далі важливо знайти точку опори, оскільки, якщо ви будете розмахувати руками і не знати, куди їх подіти, то тривожність тільки посилиться. При цьому важливо не забувати про візуальний контакт, який допоможе тримати увагу і отримувати зворотній зв'язок.

Крім того Уляна Супрун рекомендує більш ретельно готуватися до виступів та чітко розуміти, що Ви маєте намір сказати:

  • Будьте в темі. Чим краще ми орієнтуємося в темі, про яку говорити, тим впевненіше відчуваємо себе під час промови. Продумайте питання, які вам можуть задати, і ви це будете відповідати. Під час промови думайте про тему, а не про слухачів.
  • Не бійтеся пауз - це вам вони здаються вічністю, а слухачі можуть і не помітити. Навіть якщо ви забули слово або збилися з думки, спробуйте знайти підказку в презентації або, як варіант, віджартуйтеся.
  • Практикуйтеся. Якщо це промова - напишіть її план, текст, і кілька разів розкажіть дзеркалу, близьким або зніміть це на відео. Якщо це дискусія, прямий ефір на радіо або телебаченні, або навіть дебати - шукайте практики. Чим більше ви тренуєтеся, тим краще ви підбираєте лаконічні і зрозумілі відповіді експромтом.

Будьте в темі: Супрун розповіла, як побороти страх перед публікоюСупрун розповіла, як побороти страх перед публікою (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла про жахливі наслідки харчування українців.

Також нещодавно у Супрун розповіли, як і де безкоштовно пройти безкоштовний тест на холестерин.

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