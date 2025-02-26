Парикмахер раскрыла всю правду о "лечебных шампунях": об этом знают не все

Многие считают так называемые лечебные шампуни универсальными средствами для ухода за волосами, способным решить любые проблемы - от перхоти до секущихся кончиков. Тем не менее, это не совсем так.

Почему шампуни с пометкой "лечебные" не подходят для ежедневного мытья головы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост парикмахера Русланы Белы в Instagram.

Почему лечебным шампунем нельзя пользоваться ежедневно?

На самом деле, шампунь - это средство для очищения кожи головы, подобно мылу. Он не влияет на рост волос, не "склеивает" секущиеся кончики и не разглаживает полотно волос.

По словам Русланы, главное назначение лечебных шампуней - борьба с заболеваниями кожи головы, такими как перхоть, себорейный дерматит, псориаз, грибковые инфекции и тому подобное.

Такие шампуни имеют специальную формулу, разработанную для решения конкретных проблем кожи головы.

"Неконтролируемое использование таких шампуней может привести к раздражениям и пересушиванию кожи головы", - написала эксперт.

Важно отметить, что лечебные шампуни назначаются исключительно врачом-дерматологом как часть комплексной терапии.

Для кого предназначены лечебные шампуни?

Люди с псориазом могут использовать такие средства для волос, но только по назначению дерматолога.

"Девушки, прекратите себе самостоятельно ставить диагнозы и скупать половину аптеки", - предостерегает Руслана.