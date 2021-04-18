У МЗС назвали прізвище російського дипломата, якого вишлють з Києва

Україна має намір вислати старшого дипломата , одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова. Це захід у відповідь на затримання і висилку українського консула в Санкт-Петербурзі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24".

"Нам кажуть, що якщо ви будете наполягати на оголошення персоною нон-грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то ми будемо змушені оголосити персоною нон-грата співробітника вашого ж посольства в Москві", - сказав заступник міністра закордонних справ.

За його словами, цей чоловік обраний з метою "максимально ослабити російську установу".

"Його прізвище Черніков. І відповідна нота буде спрямована російському посольству завтра", - сказав Єнін.

Як відомо, 16 квітня у Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка. У ФСБ Росії стверджують, що він був затриманий при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". У той же час в Україні заявили, що це був фактично напад.

Пізніше у Росії заявили про висилку консула Олександра Соснюка. Він повинен покинути РФ до 21 квітня.