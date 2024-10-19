6 геймпадов, которые превратят ваш Xbox в настоящую игровую машину

Выбор правильного геймпада может значительно улучшить ваш игровой опыт на Xbox, сделав его еще более захватывающим и удобным. Современные контроллеры предлагают не только эргономику и удобство, но и расширенные возможности для кастомизации, что особенно важно для тех, кто стремится к максимальной эффективности в играх.

Про 6 геймпадов, которые могут превратить ваш Xbox в настоящую игровую машину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Xbox Wireless Controller

Цена: от 2 099 гривен

Беспроводной контроллер Xbox - это стандартный контроллер для Xbox Series XS и Xbox One, а также совместимый с ПК на базе Windows и мобильными устройствами через Bluetooth.

Он отличается эргономичным дизайном с текстурированным захватом на триггерах, бамперах и задней части для улучшенного управления во время длительных игровых сессий. Наличие специальной кнопки Share позволяет игрокам быстро делать снимки экрана или игровые клипы и делиться ими.

Этот контроллер по умолчанию использует батарейки типа AA, но поддерживает перезаряжаемые батарейные блоки, которые можно приобрести отдельно. Он остается универсальным вариантом как для обычных, так и для серьезных геймеров благодаря своей широкой совместимости и удобному дизайну.

PowerA Enhanced Wired Controller

Цена: от 2 399 гривен

Контроллер PowerA Enhanced Wired - это бюджетная альтернатива официальному контроллеру Xbox, предлагающая надежную производительность по более низкой цене. Он подключается через съемный USB-кабель, обеспечивая ввод с низкой задержкой во время игры, что делает его идеальным для соревновательной игры.

Этот контроллер также оснащен двумя программируемыми кнопками "назад", которые можно настраивать на лету, добавляя дополнительную функциональность без необходимости в программном обеспечении.

Двойные вибрационные двигатели обеспечивают тактильную обратную связь, а разъем для гарнитуры 3,5 мм позволяет осуществлять прямое аудиоподключение.

Хотя ему не хватает беспроводной функциональности, его доступность и дополнительные функции делают его популярным выбором для тех, кто ищет надежный проводной контроллер.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Цена: от 6 799 гривен

Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 предназначен для конкурентоспособных геймеров, которые ценят настройку и точность. Он оснащен регулируемыми джойстиками, сменными D-pad и лепестками, а также более короткими замками для более быстрой стрельбы в шутерах.

Благодаря до 40 часов работы от аккумулятора и совместимости с Bluetooth он предлагает как проводные, так и беспроводные игровые возможности.

Контроллер поддерживает несколько пользовательских профилей, поэтому игроки могут легко переключаться между настраиваемыми настройками для разных игр. Его превосходное качество сборки в сочетании с обширными возможностями настройки делает его лучшим выбором для серьезных геймеров, ищущих высокую производительность.

Scuf Instinct Pro

Цена: от 8700 гривен

Scuf Instinct Pro - это высококлассный контроллер, разработанный для киберспорта и соревновательных игр, предлагающий обширные возможности настройки и производительности.

Он имеет четыре программируемых лепестка на задней панели, которые можно назначить на любую кнопку, предоставляя игрокам более быстрые возможности ввода, не убирая большие пальцы со стиков. Контроллер также оснащен регулируемыми триггерами, что позволяет делать мгновенные щелчки или увеличивать расстояние нажатия в зависимости от типа игры.

Сменные стики и лицевые панели обеспечивают дополнительную гибкость для личных предпочтений и стиля игры. Scuf Instinct Pro создан для обеспечения конкурентного преимущества с учетом скорости, точности и комфорта.

Nacon Revolution X

Цена: от 5 599 гривен

Nacon Revolution X - это проводной контроллер, разработанный для Xbox и ПК, предлагающий высокий уровень настройки для серьезных геймеров. Он позволяет пользователям точно настраивать производительность контроллера с помощью регулируемой чувствительности джойстика, реакции триггера и даже настройки веса.

Контроллер также включает в себя несколько профилей, что позволяет пользователям сохранять и переключаться между различными настройками для различных игр. Уникальной особенностью является встроенный Dolby Atmos для наушников, обеспечивающий улучшенный пространственный звук и аудиопогружение во время игры.

С акцентом как на персонализацию, так и на производительность Revolution X нацелен на геймеров, ищущих индивидуальный опыт.

Turtle Beach Recon Controller

Цена: от 3 099 гривен

Контроллер Turtle Beach Recon выделяется своими аудио-ориентированными функциями, интегрируя фирменные аудио-улучшения Turtle Beach в традиционный игровой контроллер.

Он включает в себя легкодоступные элементы управления звуком, которые позволяют пользователям регулировать громкость игры и чата, мониторинг микрофона и включать функцию сверхчеловеческого слуха Turtle Beach.

Разработанный для удобства, контроллер имеет охлаждающие ручки и текстурированные поверхности для снижения усталости рук во время длительных игровых сессий.

Кроме того, на задней панели есть две программируемые кнопки быстрого действия, предлагающие дополнительную настройку без необходимости использования внешнего программного обеспечения. Контроллер Recon предлагает большую ценность для геймеров, которые ценят как высококачественный звук, так и функциональную производительность.