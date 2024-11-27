Топ-23 лучших игр на Xbox, которые заставят вас забыть про все остальное

Xbox радует игроков невероятными проектами, способными удовлетворить вкусы даже самых искушенных геймеров. Эти игры не просто развлечение, а настоящее погружение в фантастические истории и миры.

Про топ-23 лучших игр на Xbox в 2024 году рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate - это подписной сервис от Microsoft, который объединяет Xbox Game Pass для консолей, PC Game Pass и Xbox Live Gold. Подписчики получают доступ к библиотеке сотен игр, включая игры класса AAA и инди-жемчужины, за ежемесячную плату.

Сервис включает облачный гейминг, позволяющий пользователям транслировать игры на такие устройства, как телефоны и планшеты. Бонусы включают эксклюзивные скидки, внутриигровые награды и доступ к EA Play. Он широко считается одним из лучших в игровой индустрии благодаря своему обширному и постоянно обновляемому каталогу.

Neva

Разработанная Nomada Studio, Neva - это предстоящая приключенческая игра с сюжетом, известная своим эмоциональным повествованием и потрясающими визуальными эффектами. Игра повествует о молодой женщине и ее растущей связи с волкоподобным существом в мире, находящемся на грани экологического коллапса.

Игроки исследуют прекрасно нарисованный от руки мир, решают головоломки и преодолевают эмоциональные проблемы.

Neva (фото: Engadget)

Elden Ring

Elden Ring - это получившая признание критиков экшен-RPG с открытым миром. Действие игры происходит в таинственном Междуземье, где игроки распутывают темную историю, сражаясь со сложными врагами и боссами.

Ее взаимосвязанный дизайн мира, глубокая история и свобода исследования принесли ей множество наград "Игра года". Бои сочетают в себе ближний бой, магию и скрытность, предлагая разнообразные игровые возможности. Игра получила высокую оценку за свой захватывающий мир, инновационную механику и высокую сложность.

Elden Ring (фото: Engadget)

Dead Space

Dead Space - игра в жанре survival horror, изначально разработанная EA Redwood Shores и переосмысленная в ремейке 2023 года от EA Motive. Игроки берут на себя роль Айзека Кларка, инженера, запертого на борту заброшенного космического корабля, захваченного некроморфами.

Ремейк улучшает графику и звук оригинала, создавая еще более захватывающий и ужасающий опыт. Механика игры, стратегическое управление ресурсами и повествование об окружающей среде определяют ее игровой процесс. Она считается эталоном в играх ужасов за свою атмосферную напряженность и инновационную механику.

Dead Space (фото: Engadget)

Halo: The Master Chief Collection + Halo Infinite

Halo: The Master Chief Collection объединяет шесть классических игр Halo, переработанных для современных платформ, предлагая обширный однопользовательский и многопользовательский опыт. Он включает в себя такие кампании, как Halo: Combat Evolved и Halo 3, любимые за их впечатляющее повествование и революционный игровой процесс.

Halo Infinite, последняя запись, представляет сеттинг открытого мира, сохраняя при этом характерные боевые приемы серии. Многопользовательский режим Infinite является бесплатным, что привлекает широкую аудиторию.

Вместе они предлагают всеобъемлющий взгляд на вселенную Halo и ее эволюцию.

Halo: The Master Chief Collection + Halo Infinite (фото: Engadget)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - это разработанная Capcom игра в жанре экшен-приключения, сочетающая японский фольклор с яркими визуальными эффектами. Игроки сражаются с мифическими существами, используя тактический бой и стратегию в сюрреалистическом, красочном мире.

Игра делает акцент на плавном движении, духовных темах и сочетании действия и исследования. Ее уникальный художественный стиль и инновационный игровой процесс вызвали интерес с момента ее анонса.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (фото: Engadget)

Alan Wake 2

Alan Wake 2, разработанная Remedy Entertainment, - это долгожданное продолжение, сочетающее survival horror с захватывающим повествованием. Игроки управляют Аланом Уэйком, писателем, запертым в кошмарном мире, где его истории становятся реальностью.

В игре представлены передовые графические и световые приемы, усиливающие ее жуткую атмосферу. Исследование, головоломки и психологические элементы ужасов являются центральными элементами опыта. Основываясь на культовом статусе своего предшественника, Alan Wake 2 получила высокую оценку за свое повествование и инновации.

Alan Wake 2 (фото: Engadget)

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - это гоночная игра с открытым миром от Playground Games, действие которой происходит в богато детализированной версии Мексики. Игроки могут исследовать разнообразные биомы, от джунглей до пустынь, участвуя в высокооктановых гоночных событиях. В игре присутствует динамическая система погоды и сезонные изменения, что добавляет реализма игровому процессу.

Игра включает в себя сотни автомобилей, возможности настройки и сильный социальный компонент через сетевой многопользовательский режим. Forza Horizon 5 получила высокую оценку за визуальные эффекты, дизайн мира и функции доступности.

Forza Horizon 5 (фото: Engadget)

Gears of War 5

Gears of War 5, разработанная The Coalition, - это шутер от третьего лица, продолжающий сагу о борьбе человечества с Ордой Саранчи. Игра переключает внимание на Кейт Диас, исследуя ее связь с Саранчой через эмоционально заряженную историю.

Игроки испытывают разнообразный игровой процесс, от традиционной стрельбы из укрытий до исследования открытого мира. Его кооперативные режимы и сетевой многопользовательский режим усиливают его привлекательность. Потрясающая графика игры и увлекательная механика укрепляют ее место во франшизе Gears.

Gears of War 5 (фото: Engadget)

NieR: Automata - Become As Gods Edition

NieR: Automata - Become As Gods Edition - это улучшенная версия шедевра в жанре экшен-RPG от PlatinumGames. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, игроки управляют андроидами, сражаясь с машинными формами жизни. Игра сочетает в себе интенсивные бои, несколько концовок и глубокое повествование, исследуя темы экзистенциализма и человечности.

Это издание включает бонусный контент, такой как новые костюмы и дополнительные испытания.

NieR: Automata - Become As Gods Edition (фото: Engadget)

Pentiment

Pentiment - это повествовательно-ориентированная историческая приключенческая игра, разработанная Obsidian Entertainment. Действие игры происходит в Баварии XVI века, а сюжет вращается вокруг Андреаса Малера, художника, оказавшегося в центре тайны убийства.

Игра примечательна своим отличительным художественным стилем, вдохновленным иллюминированными рукописями и гравюрами на дереве. Она делает акцент на выборе игрока, позволяя решениям формировать историю на протяжении нескольких актов и десятилетий. Pentiment хвалят за ее историческую глубину, уникальные визуальные эффекты и увлекательное повествование.

Pentiment (фото: Engadget)

Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush - это ритм-ориентированная экшн-игра от Tango Gameworks, сочетающая яркие визуальные эффекты с энергичными боями. Игроки берут на себя роль Чая, начинающего рок-звезды, сражающегося в футуристическом мире, синхронизированном с музыкой.

Геймплей сочетает в себе атаки на основе времени с платформингом и решением головоломок. Уникальная эстетика и оптимистичный тон игры выделяются среди предыдущих мрачных игр студии. Hi-Fi Rush быстро стала любимицей фанатов за свою креативность и механику ритм-действия.

Hi-Fi Rush (фото: Engadget)

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2, разработанная Rockstar Games, представляет собой обширный открытый мир вестерна, действие которого происходит в 1899 году. Игроки управляют Артуром Морганом, преступником, который движется по пути упадка Дикого Запада, одновременно сталкиваясь с проблемами лояльности и морали.

В игре представлены детализированные окружения, богатое повествование и динамическая система чести, которая влияет на то, как персонажи воспринимают Артура.

Благодаря таким занятиям, как охота, рыбалка и грабежи, игра предлагает глубокое погружение. Она считается одной из величайших видеоигр за свою повествовательную сложность и реализм.

Red Dead Redemption 2 (фото: Engadget)

Resident Evil Village

Resident Evil Village, разработанная Capcom, является восьмой основной частью франшизы survival horror. Игра продолжает историю Итана Уинтерса, который ищет свою похищенную дочь в таинственной деревне. Она сочетает survival horror с элементами экшена, показывая таких знаковых антагонистов, как леди Димитреску.

Игра предлагает жуткую атмосферу, головоломки и напряженные бои с различными врагами. Ее успех укрепил наследие франшизы как эталона игр ужасов.

Resident Evil Village (фото: Engadget)

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware - сложная приключенческая игра в жанре экшена, действие которой происходит в Японии эпохи Сэнгоку. Игроки управляют синоби по имени Вольф, который стремится спасти своего похищенного господина и отомстить.

В игре особое внимание уделяется точной боевой механике, включая парирование и скрытность, без традиционной прокачки в РПГ. Sekiro представляет механику "воскрешения", позволяющую игрокам мгновенно восстанавливаться после поражения. Сочетание сложности, повествования и уникальной боевой системы принесло ей звание "Игра года" в 2019 году.

Sekiro: Shadows Die Twice (фото: Engadget)

Lost Judgment

Lost Judgment, разработанная студией Ryu Ga Gotoku, - это приключенческая игра в жанре экшен, сочетающая детективную работу с динамичными боями. В ней Такаюки Ягами, частный детектив, раскрывает сложную сеть преступлений и правосудия. В игре есть исследование, побочные миссии и различные стили геймплея, включая паркур и скрытность.

Ее повествование затрагивает такие тяжелые темы, как издевательства и социальная справедливость, добавляя глубины опыту. Lost Judgment основывается на успехе своего предшественника, Judgment, как спин-оффа серии Yakuza.

Lost Judgment (фото: Engadget)

Hitman: World of Assassination

Hitman: World of Assassination объединяет трилогию современных игр Hitman в один единый опыт. Игроки берут на себя роль Агента 47, мастера-убийцы, выполняющего творческие миссии на сложных уровнях в стиле песочницы.

Игра делает упор на скрытность, планирование и импровизацию с бесчисленными способами выполнения задач. Ее модель "живого обслуживания" гарантирует новый контент и обновления, сохраняя свежесть впечатлений. Игра славится своей реиграбельностью, детализированным окружением и стратегической глубиной.

Hitman: World of Assassination (фото: Engadget)

Street Fighter 6

Street Fighter 6 от Capcom оживляет легендарную серию файтингов новыми механиками и режимами. Она представляет Drive System, предлагая игрокам больше стратегических возможностей во время сражений. В игре представлен разнообразный состав персонажей, как классических, так и новых, с тщательно отполированными визуальными эффектами и анимацией.

Новый однопользовательский режим World Tour позволяет игрокам исследовать открытый мир, тренируясь в качестве пользовательского персонажа.

Street Fighter 6 (фото: Engadget)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Armored Core VI: Fires of Rubicon, разработанная FromSoftware, представляет собой экшн-игру на основе мехов. Игроки управляют настраиваемыми мехами, участвуя в высокоскоростных боях в динамичных средах. Игра сочетает в себе глубокие возможности настройки со стратегическим геймплеем, позволяя игрокам адаптировать свои сборки для различных задач.

Armored Core VI: Fires of Rubicon (фото: Engadget)

Geometry Wars: Retro Evolved

Geometry Wars: Retro Evolved - это аркадный шутер с двумя джойстиками, разработанный Bizarre Creations. Игроки управляют геометрическим кораблем, который плывет по сетчатой арене, сражаясь с волнами красочных и все более сложных врагов. Известная своим динамичным геймплеем и ослепительными визуальными эффектами, игра стала пионером возрождения жанра ретро-аркад на современных консолях.

Geometry Wars повлияла на многие более поздние инди-игры своей минималистичной, но увлекательной механикой и яркой презентацией.

Geometry Wars: Retro Evolved (фото: Engadget)

Psychonauts 2

Psychonauts 2 - это приключенческая игра-платформер от Double Fine Productions и сиквел культовой классики Psychonauts. Игроки повторяют роль молодого экстрасенса, исследующего сюрреалистические уровни разума, связанные с психикой различных персонажей.

Игра сочетает в себе юмор, эмоциональное повествование и творческий дизайн уровней, предлагая разнообразные среды и игровые задачи. Она исследует темы психического здоровья, личностного роста и самопознания, заслужив похвалу за свою чувствительность и креативность.

Psychonauts 2 (фото: Engadget)

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator, разработанная Asobo Studio, представляет собой высокореалистичную игру-симулятор авиации. Она позволяет игрокам пилотировать широкий спектр самолетов, от небольших до огромных коммерческих самолетов, на точно визуализированном представлении Земли.

Работающая на реальных данных и передовых погодных системах, игра предлагает почти фотореалистичный опыт с динамическими условиями. Она обслуживает любителей авиации с подробными обучающими программами, реалистичным управлением и обширными возможностями настройки.

Microsoft Flight Simulator (фото: Engadget)

Dishonored (series)

Серия Dishonored - это коллекция игр в жанре стелс-экшен от первого лица, разработанная Arkane Studios и изданная Bethesda Softworks. Действие игр происходит в богато детализированном мире, вдохновленном стимпанком, в котором сочетаются магия, технологии и интриги, а в центре первой части - вымышленный город Дануолл.

Игроки берут на себя роль сверхъестественных убийц, таких как Корво Аттано и Эмили Колдуин, используя сочетание боевых, скрытных и магических способностей для выполнения миссий и влияния на исход истории. Серия известна своей свободой выбора, позволяющей игрокам подходить к целям разными способами и приводящей к динамическим последствиям, основанным на их действиях.

С момента своего дебюта в 2012 году серия Dishonored получила признание критиков за свою инновационную игровую механику, художественный дизайн и увлекательное повествование.

Dishonored (series) (фото: Engadget)