Microsoft убирает популярную функцию в Windows: что изменится для пользователей

Это означает, что привычный способ подключения к Windows 365, Azure Virtual Desktop или Microsoft Dev Box больше не будет доступен. Вместо этого Microsoft предлагает использовать Windows App.

По словам Microsoft, Windows App обеспечит более удобный и современный интерфейс для управления удаленными сервисами, улучшенную поддержку нескольких мониторов, а также оптимизацию работы Microsoft Teams.

Однако автоматического перехода не будет - пользователям придется переключиться на новый инструмент вручную до отключения старого приложения.

Для тех, кто использует Remote Desktop Services или подключается к удаленным рабочим столам, безболезненный переход не гарантируется. Microsoft советует временно использовать RemoteApp and Desktop Connection или Remote Desktop Connection до тех пор, пока Windows App не получит полноценную поддержку этих подключений.

IT-администраторам рекомендуется начинать подготовку уже сейчас, чтобы избежать проблем к моменту отключения Remote Desktop. К счастью, у пользователей есть еще несколько месяцев, чтобы адаптироваться к изменениям.

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