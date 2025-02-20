Готовьтесь к обновлению. 5 новых функций Windows 11, которые скоро появятся на вашем ПК
Microsoft продолжает совершенствовать Windows 11, добавляя новые полезные функции для удобства пользователей. Совсем скоро на ваши ПК придут обновления, которые упростят работу с системой и сделают ее еще более функциональной.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на популярное издание PCWorld, которое специализируется на новостях, обзорах и руководствах по компьютерам и технологиям.
Новый индикатор заряда батареи
В январе Microsoft анонсировала цветной индикатор батареи на панели задач, дополненный отображением процента заряда. Это одно из первых нововведений в новой сборке Windows 11.
Если вы когда-либо испытывали “батарейную тревогу” - страх, что ноутбук разрядится в самый неподходящий момент, - то сочетание цветового индикатора и процентного значения поможет вам лучше контролировать заряд. Управлять этой функцией можно будет в настройках Windows 11.
Новый индикатор заряда батареи (фото: PCWorld)
Отключение раздражающего напоминания о резервном копировании в Проводнике
Microsoft активно продвигает резервное копирование данных в OneDrive через Windows Backup, что требует постоянной загрузки файлов с рабочего стола, документов и других папок в облако. Это может создавать нагрузку на интернет-соединение, поэтому многие предпочитают отключать эту функцию.
Недавно Microsoft начала добавлять в Проводник уведомления (или даже рекламные баннеры), предлагающие включить резервное копирование. В новом обновлении появится возможность отключить или отложить эти напоминания.
Напоминание о резервном копировании (фото: PCWorld)
Улучшения Windows Spotlight
Одна из самых приятных функций Windows - Windows Spotlight, которая позволяет устанавливать на рабочий стол потрясающие фотографии природы. Иногда пользователи хотят узнать больше о том, что изображено на их экране.
Раньше для этого был небольшой значок “Узнать больше об этом изображении”, но он легко терялся среди других иконок на рабочем столе. В новом обновлении этот значок переместят в нижний правый угол экрана, сделав его более заметным.
Кроме того, теперь Spotlight можно использовать и для экрана блокировки. В обновлении появится кнопка “Мне нравится”, которая позволит Windows показывать вам больше похожих изображений.
Функция обмена файлами через панель задач
Обмен файлами через панель задач теперь станет проще. Например, если у вас открыто несколько документов в Microsoft Word, с новым обновлением можно будет просто кликнуть правой кнопкой по значку Word в панели задач, выбрать нужный файл и быстро отправить его.
Обновленный режим сканирования для Экранного диктора
Экранный диктор (Narrator) - это функция, которой пользуются далеко не все, но Microsoft продолжает работать над улучшением доступности Windows.
В новом обновлении режим сканирования получит полезные возможности:
- Пропуск ссылок (n) - позволяет сразу переходить к тексту после ссылки
- Переход к началу элемента (,) - полезно при работе с длинными таблицами, списками и другими крупными блоками
- Переход к концу элемента (.) - помогает быстрее читать длинные письма, статьи и страницы Википедии
- Быстрый доступ к спискам (l) - мгновенный переход к спискам на веб-страницах или в документах
Исправление багов и улучшения Windows 11
Microsoft также устранила несколько раздражающих проблем:
- Медленный отклик контекстного меню при открытии файлов в OneDrive
- Баг с громкостью, из-за которого уровень звука повышался до 100 процентов после выхода из спящего режима
Когда ждать эти обновления?
Эти нововведения постепенно появятся в тестовой сборке Windows 11 (Release Preview), в зависимости от того, как Microsoft решит выпускать их на разных устройствах.
Когда они станут доступны для всех пользователей? Пока сказать сложно. В 2023 году Microsoft выпускала обновления в формате “Моментов” - небольших улучшений, добавляемых постепенно. Однако в 2024 году компания вернулась к традиционному графику обновлений, и новые функции могут появиться только в сентябре-октябре.