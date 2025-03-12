Microsoft прибирає популярну функцію у Windows: що зміниться для користувачів

Це означає, що звичний спосіб підключення до Windows 365, Azure Virtual Desktop або Microsoft Dev Box більше не буде доступний. Замість цього Microsoft пропонує використовувати Windows App.

За словами Microsoft, Windows App забезпечить зручніший і сучасніший інтерфейс для управління віддаленими сервісами, поліпшену підтримку декількох моніторів, а також оптимізацію роботи Microsoft Teams.

Однак автоматичного переходу не буде - користувачам доведеться переключитися на новий інструмент вручну до вимкнення старого додатка.

Для тих, хто використовує Remote Desktop Services або підключається до віддалених робочих столів, безболісний перехід не гарантується. Microsoft радить тимчасово використовувати RemoteApp and Desktop Connection або Remote Desktop Connection доти, доки Windows App не отримає повноцінну підтримку цих підключень.

IT-адміністраторам рекомендується починати підготовку вже зараз, щоб уникнути проблем до моменту відключення Remote Desktop. На щастя, у користувачів є ще кілька місяців, щоб адаптуватися до змін.

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