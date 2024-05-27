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Microsoft добавила чат-бот Copilot в Telegram

Понедельник 27 мая 2024 15:00
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Microsoft добавила чат-бот Copilot в Telegram Microsoft сделала версию чат-бота Copilot для Telegram (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Microsoft разработала специальную версию чат-бота Copilot для Telegram. Воспользоваться ИИ-помощником можно как в приложениях, так и в веб-версии мессенджера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт компании Microsoft.

@CopilotOfficialBot - это Telegram-бот, работающий в привычном для этого мессенджера формате. Чтобы начать взаимодействие, просто введите свой вопрос или инструкцию, как вы делали бы это в обычном личном чате.

ИИ-модель бота в мессенджере будет давать такие же ответы, как и обычный чат-бот Copilot. Пользователь сможет, например, найти нужную информацию, спланировать путешествие или подготовить пост для социальных сетей.

Сейчас бот Copilot находится в стадии открытого бета-тестирования и имеет несколько ограничений. Пользователь может отправить не более 30 запросов в сутки. При достижении этого лимита появится сообщение о том, что воспользоваться сервисом снова можно будет только на следующий день.

Microsoft добавила чат-бот Copilot в Telegram

Скриншот

Напомним, что Microsoft представила ноутбуки с искусственным интеллектом.

Мы также писали, что Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр.

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