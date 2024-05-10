Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр: что известно
В рамках технологического саммита президент Xbox Сара Бонд объявила, что Microsoft планирует запустить собственный онлайн-магазин мобильных игр в июле 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg.
Что известно о будущем нововведении
В магазине будут доступны оригинальные мобильные игры, разработанные студиями, входящими в состав Microsoft, включая такие популярные тайтлы, как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. В долгосрочной перспективе планируется также включить игры от партнеров компании. Пользователям будут доступны отдельные компоненты экосистемы Xbox.
Бонд отметила, что на сегодняшний день отсутствует универсальная игровая платформа и магазин, которые бы обеспечили полноценное присутствие на всех устройствах, позволяя пользователям сохранять свои данные, библиотеки и достижения независимо от устройства.
Microsoft реализует этот проект в предвидении того, что Apple и Google, возможно, будут вынуждены открыть свои магазины мобильных приложений, но компания не ждет изменений от законодательства, такого как "Закон о цифровых рынках" в Европе, и принимает собственные шаги.
Как реализовать эту идею
Осуществить это будет не просто только через веб-платформу, и неясно, как Microsoft сможет позиционировать свой продукт в условиях наличия уже установившихся альтернативных магазинов приложений. Однако Бонд выражает уверенность в том, что в конечном итоге их магазин станет серьезным конкурентом для магазинов от Google и Apple.
Сара Бонд, президент Xbox в Microsoft, во время технологического саммита Bloomberg в Сан-Франциско (фото: Bloomberg)
Подобная инициатива начала обсуждаться еще в 2023 году, когда глава Xbox Фил Спенсер упомянул переговоры Microsoft с "партнерами" о запуске собственного магазина приложений Xbox.
Однако только в 2024 году закон о цифровых рынках Евросоюза освободил компании от обязательства предоставлять собственные интернет-магазины напрямую для потребителей. Теперь Microsoft имеет возможность избавиться от комиссии в 30 процентов, взимаемой доминирующими платформами от Apple и Google.
Напомним, что Microsoft полностью прекратит поддерживать эти версии Office.
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