Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр: что известно

В рамках технологического саммита президент Xbox Сара Бонд объявила, что Microsoft планирует запустить собственный онлайн-магазин мобильных игр в июле 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg .

Что известно о будущем нововведении

В магазине будут доступны оригинальные мобильные игры, разработанные студиями, входящими в состав Microsoft, включая такие популярные тайтлы, как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. В долгосрочной перспективе планируется также включить игры от партнеров компании. Пользователям будут доступны отдельные компоненты экосистемы Xbox.

Бонд отметила, что на сегодняшний день отсутствует универсальная игровая платформа и магазин, которые бы обеспечили полноценное присутствие на всех устройствах, позволяя пользователям сохранять свои данные, библиотеки и достижения независимо от устройства.

Microsoft реализует этот проект в предвидении того, что Apple и Google, возможно, будут вынуждены открыть свои магазины мобильных приложений, но компания не ждет изменений от законодательства, такого как "Закон о цифровых рынках" в Европе, и принимает собственные шаги.

Как реализовать эту идею

Осуществить это будет не просто только через веб-платформу, и неясно, как Microsoft сможет позиционировать свой продукт в условиях наличия уже установившихся альтернативных магазинов приложений. Однако Бонд выражает уверенность в том, что в конечном итоге их магазин станет серьезным конкурентом для магазинов от Google и Apple.

Сара Бонд, президент Xbox в Microsoft, во время технологического саммита Bloomberg в Сан-Франциско (фото: Bloomberg)

Подобная инициатива начала обсуждаться еще в 2023 году, когда глава Xbox Фил Спенсер упомянул переговоры Microsoft с "партнерами" о запуске собственного магазина приложений Xbox.

Однако только в 2024 году закон о цифровых рынках Евросоюза освободил компании от обязательства предоставлять собственные интернет-магазины напрямую для потребителей. Теперь Microsoft имеет возможность избавиться от комиссии в 30 процентов, взимаемой доминирующими платформами от Apple и Google.