Microsoft представила ноутбуки с искусственным интеллектом: подробности
Microsoft объявила о выпуске новых ПК на базе Windows, оснащенных встроенным оборудованием для искусственного интеллекта. Эти устройства получили название Copilot+PC.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
Что нового получили компьютеры
Производитель заявляет, что компьютеры Copilot+PC являются самыми быстрыми ПК, когда-либо созданными. Они способны работать на одном заряде весь день. Чипы в этих устройствах могут выполнять 40 триллионов операций в секунду и обеспечивают доступ к самым передовым моделям.
Все Copilot+PC должны соответствовать определенным требованиям к характеристикам, чтобы гарантировать заявленную высокую производительность. Им необходимо как минимум 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ и встроенный нейронный процессор.
Модели на базе ARM с чипами Qualcomm обеспечивают до 15 часов просмотра веб-страниц или 22 часа локального воспроизведения видео на одном заряде. Они превосходят 15-дюймовый MacBook Air на 58 процентов по продолжительной многопоточной производительности.
Эти новые ПК разработаны с учетом аппаратной и системной поддержки ИИ. Интеллектуальные функции выполняются непосредственно на устройстве, что сокращает задержку и улучшает возможности конфиденциальности.
Surface Pro и Surface Laptop (фото: Microsoft)
Дополнительные функции искусственного интеллекта
Recall
Эта функция предоставляет компьютеру "фотографическую память". Внутренний поисковик системы позволяет получить доступ ко всему, что вы видели или делали на своем устройстве. Контент можно размещать с помощью временных шкал на любом веб-сайте, в приложении или документе с поддержкой снимков.
Cocreator
Этот инструмент для создания изображений с помощью ИИ позволяет комбинировать собственные эскизы с текстовыми подсказками для генерации новых изображений, используя нейронные процессоры компьютера.
Restyle Image
Эта функция сочетает генерацию изображений и редактирование фотографий. Предустановленные стили можно использовать для изменения фона, переднего плана или всего изображения.
Live Captions
Живые субтитры поддерживают синхронный перевод и могут превращать любой звук, проходящий через ПК, в субтитры на английском языке в режиме реального времени. Эта функция работает с контентом во всех приложениях и поддерживает перевод с 40 языков на английский.
Все компьютеры Copilot+PC оснащены "мощным агентом искусственного интеллекта", доступ к которому можно получить одним нажатием клавиши Copilot. Также существует интерфейс AI, который в будущем будет поддерживать новейшую модель GPT-4o от OpenAI.
Copilot (фото: Microsoft)
Первые устройства Copilot+PC
Ноутбук-планшет Surface Pro
13 дюймов, IPS/OLED на выбор, чипы Snapdragon X Plus и X Elite, Wi-Fi 7, съемная клавиатура, до 14 часов воспроизведения видео, цена от 1000 долларов (39 680 гривен).
Ноутбук Surface Laptop
13,8 или 15 дюймов, IPS, чипы Snapdragon X Plus и X Elite, Wi-Fi 7, до 20 часов воспроизведения видео, от 1000 долларов (39 680 гривен).
Напомним, что Microsoft откроет свой собственный магазин мобильных игр.
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