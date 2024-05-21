Microsoft представила ноутбуки с искусственным интеллектом: подробности

Microsoft объявила о выпуске новых ПК на базе Windows, оснащенных встроенным оборудованием для искусственного интеллекта. Эти устройства получили название Copilot+PC.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , связанный с продукцией Apple.

Что нового получили компьютеры

Производитель заявляет, что компьютеры Copilot+PC являются самыми быстрыми ПК, когда-либо созданными. Они способны работать на одном заряде весь день. Чипы в этих устройствах могут выполнять 40 триллионов операций в секунду и обеспечивают доступ к самым передовым моделям.

Все Copilot+PC должны соответствовать определенным требованиям к характеристикам, чтобы гарантировать заявленную высокую производительность. Им необходимо как минимум 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ и встроенный нейронный процессор.

Модели на базе ARM с чипами Qualcomm обеспечивают до 15 часов просмотра веб-страниц или 22 часа локального воспроизведения видео на одном заряде. Они превосходят 15-дюймовый MacBook Air на 58 процентов по продолжительной многопоточной производительности.

Эти новые ПК разработаны с учетом аппаратной и системной поддержки ИИ. Интеллектуальные функции выполняются непосредственно на устройстве, что сокращает задержку и улучшает возможности конфиденциальности.

Surface Pro и Surface Laptop (фото: Microsoft)

Дополнительные функции искусственного интеллекта

Recall

Эта функция предоставляет компьютеру "фотографическую память". Внутренний поисковик системы позволяет получить доступ ко всему, что вы видели или делали на своем устройстве. Контент можно размещать с помощью временных шкал на любом веб-сайте, в приложении или документе с поддержкой снимков.

Cocreator

Этот инструмент для создания изображений с помощью ИИ позволяет комбинировать собственные эскизы с текстовыми подсказками для генерации новых изображений, используя нейронные процессоры компьютера.

Restyle Image

Эта функция сочетает генерацию изображений и редактирование фотографий. Предустановленные стили можно использовать для изменения фона, переднего плана или всего изображения.

Live Captions

Живые субтитры поддерживают синхронный перевод и могут превращать любой звук, проходящий через ПК, в субтитры на английском языке в режиме реального времени. Эта функция работает с контентом во всех приложениях и поддерживает перевод с 40 языков на английский.

Все компьютеры Copilot+PC оснащены "мощным агентом искусственного интеллекта", доступ к которому можно получить одним нажатием клавиши Copilot. Также существует интерфейс AI, который в будущем будет поддерживать новейшую модель GPT-4o от OpenAI.

Copilot (фото: Microsoft)

Первые устройства Copilot+PC

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