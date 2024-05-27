Microsoft додала чат-бот Copilot у Telegram
Microsoft розробила спеціальну версію чат-бота Copilot для Telegram. Використовувати ШІ-помічника можна як у додатках, так і в веб-версії месенджера.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт компанії Microsoft.
@CopilotOfficialBot - це Telegram-бот, що працює у звичному для цього месенджера форматі. Щоб розпочати взаємодію, просто введіть своє питання або інструкцію, як ви робили б це у звичайному особистому чаті.
ШІ-модель бота в месенджері даватиме такі ж відповіді, як і звичайний чат-бот Copilot. Користувач зможе, наприклад, знайти потрібну інформацію, спланувати подорож чи підготувати пост для соціальних мереж.
Зараз бот Copilot знаходиться на стадії відкритого бета-тестування і має кілька обмежень. Користувач може надіслати не більше 30 запитів на добу. Коли цей ліміт досягне, з'явиться повідомлення про те, що скористатися сервісом знову можна буде лише наступного дня.
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